La Baja Aragón se decide el domingo: Joao Ferreira lidera en coches y máxima igualdad en motos
La etapa ha dejado un empate técnico entre los motoristas Lorenzo Santolino y David Braceras. En la categoría de camiones, Gerrit Zuurmond, Jan Van der Vaet y Jaap Zurmond han sido los más rápidos
Joao Ferreira es el líder de la Baja España Aragón 2026 en la categoría de coches tras imponerse ayer en los dos tramos a todos sus rivales. El piloto portugués ha sido el más rápido de la jornada, superando por 8,6 segundos al segundo clasificado, Luis Portela, junto a Carlos Mendes. La tercera posición la ocupa Yazeed Al Rajhi, acompañado por Dennisl Zenz. Ferreira disfruta de una cómoda ventaja de cara a la jornada de este domingo.
En la categoría Challenger, Gonçalo Guerreiro y Joel Lutas ha sido los más rápidos de las pruebas y han terminado por delante de Raphael Astier y Laurent Minaudier y Mitchel Van den Brink y Bart van Heun. En cuanto a la categoría SSV, Afonso Oliveira y Daniel Jordao superan en la clasificación a Rui Rodrigues y Rui Moreira y a David Asensio y Pablo Izcue.
En la categoría de camiones, Gerrit Zuurmond, Jan Van der Vaet y Jaap Zurmond han sido los más rápidos. Karel Poslední , Karel Dongres y Filip Skrobánek han acabado en segunda posición y William de Groot, Koen Hendriks y Remon Van der Steen han completado el podio.
Motos y quads
La primera etapa de competición de motos ha finalizado con un empate en la tabla de tiempos general entre Lorenzo Santolino y David Braceras, que debutaba en la competición. En cuanto a los quads, Tomás Coutinho lidera con claridad. Aitor Martin es segundo y Toni Vingut, tercero. En Open Baja Quads, Aitor Martin y Julio Escuder superan de momento a Iván Díaz.
La lucha por la victoria se vivirá este domingo con la segunda etapa y final, en la que se tratará de conquistar la meta ubicada en Teruel tras casi 500 kilómetros cronometrados en total.
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