FÚTBOL
El espectacular gol de chilena del CD Ebro para ganar al Reus
Isaac Boudaoud ha anotado un gol de bandera para rematar el 2-0 ante el conjunto tarraconense
El CD Ebro ha sumado este sábado el primer triunfo de la temporada tras el empate con el que empezó su andadura en Olot hace una semana. Se ha impuesto por 2-0 en El Carmen al Reus y los espectadores que han asistido al encuentro de Segunda RFEF han presenciado dos grandes goles, sobre todo el segundo, obra de Isaac Boudaoud.
El conjunto arlequinado se había adelantado en el minuto 50 por medio de un gran tanto de Linares, después de que el encuentro hubiera llegado al descanso con un empate sin goles en una primera parte en la que los locales estrellaron un balón en el palo en los primeros minutos.
Pero lo mejor estaba por llegar porque doce minutos más tarde, en el 62, Isaac Boudaoud enganchó una chilena perfecta casi desde la frontal del área tras un rebote que realizó una parábola perfecta antes de colarse en la portería rival sin que el guardameta pudiera hacer nada. El CD Ebro sentenció así el duelo y el primer triunfo de la temporada.
El resto de la jornada
El domingo a las 12.00 horas el Utebo jugará en el campo de Santa Ana ante la SD Logroñés, partiendo como favorito el conjunto zaragozano ante un rival que no ha estrenado todavía el casillero, por lo que debe aprovechar la ocasión para empezar a situarse en la parte alta de la clasificación.
El Calamocha, que perdió en su estreno en casa en la primera jornada, tiene este domingo a las 18.00 horas un partido bastante difícil en el campo del Espanyol B, un rival que está llamado a ser de los mejores del grupo, por lo que tendrá complicado el conjunto turolense el poder arrancar algún punto de tierras catalanas.
El domingo a las 19.00 horas el Barbastro disputa en el estadio Olímpico de Terrassa su primera salida, tras la victoria en tiempo de descuento en casa que les ha dado moral, para afrontar este encuentro que se prevé difícil para los altoaragoneses.
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