Miles de zaragozanos celebran el Día del Deporte en la calle en la plaza del Pilar
Miles de zaragozanos ocupan el corazón de la ciudad practicando y conociendo todo tipo de disciplinas deportivas en una jornada que se cerrará este domingo
Atletismo, gimnasia, baloncesto, judo, patinake, taekwondo, ciclismo, escalada, fútbol sala... y así hasta 68 actividades diferentes en la mismísima plaza del Pilar. La edición de 2026 del Día del Deporte en la Calle, extendida ahora a todo el fin de semana por segundo año consecutivo, volvió a reunir a miles de zaragozanos en el corazón de la capital aragonesa para practicar o conocer todo tipo de disciplinas deportivas.
Las propuestas se organizan en seis grandes ámbitos: deporte, recreación y ocio; deporte educativo; deporte federado y de base; deporte inclusivo y dirigido a colectivos vulnerables; deporte intergeneracional, y deporte y salud. El evento incorpora actividades para personas con discapacidad o movilidad reducida y propuestas destinadas a colectivos que encuentran en el deporte una herramienta de participación e integración social. La antorcha de Special Olympics preside la celebración con motivo de su trigésimo quinto aniversario.
Así, nueve deportistas de la Asociación Deportiva ASPACE Aragón acercarán en la jornada de hoy la boccia a la Plaza del Pilar de Zaragoza con exhibiciones y talleres abiertos al público dentro del Día del Deporte en la Calle. La actividad se desarrollará de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas y permitirá a los asistentes conocer las reglas y probar esta disciplina paralímpica, en la que los jugadores lanzan bolas para intentar dejarlas lo más cerca posible de una bola blanca que actúa como diana y en la que la precisión y la estrategia resultan decisivas.
El equipo estará formado por Joaquín Villena, Carlos Grasa, Óscar Alijarde, Viky Romeo, María Granados, Virginia Navarro, África Sevilla, Marc Moya y José Gracia, deportistas de las categorías BC1 y BC3. Entre ellos figura Villena, campeón de Aragón esta temporada en categoría BC1 y clasificado para el campeonato nacional.
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