El Teruel merece más pero no da con la tecla frente al Real Jaén
El equipo andaluz se lleva la victoria del estadio de Pinilla en un buen partido de los locales que se decidió con un tanto a balón parado
Un detalle puntual ha dejado al Club Deportivo Teruel sin sumar al menos un punto en la visita del Real Jaén al estadio de Pinilla. Un solitario tanto de Siverio, uno de los goleadores del inicio liguero en la categoría (suma ya cuatro dianas), a la salida de un saque de esquina fue suficiente para que los puntos volasen de la capital del bajo Aragón.
El Teruel compitió bien en la primera mitad, disfrutando de varias ocasiones de gol, sobre todo en un remate de Gallardo que se estrelló en el poste rival. Sin embargo, tras el descanso el Jaén fue superior y aprovechó su oportunidad.
Los turolenses tan solo han sumado un punto en las tres primeras jornadas y su entrenador, Kiko Ramírez, sigue, como ha reconocido tras el partido, «sin dar con la tecla» para compactar un equipo que sepa aprovechar sus ocasiones de gol y no se despiste en acciones puntuales que acaban en gol.
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