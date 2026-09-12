Ultimátum de Fernando Alonso a la Fórmula 1

A Fernando Alonso ya solo le queda el tremendo calor de la gente. Era de esperar que se sintiera casi como una divinidad, con tanto aficionado con prendas de color verde en las gradas. Dijo que está siendo lo mejor del fin de semana de estreno de Madring.

“Un abrazo a todos, aunque no nos podamos ver en persona uno a uno, la verdad es que la gente ha sido la mejor parte del fin de semana. Una sorpresa de alguna manera, porque creo que las gradas están llenas de Aston Martin, todas las gradas están verdes, con gorras verdes y limas, con la bandera de Asturias, coreando el nombre cada vez que me bajo del coche, así que ha sido una sensación muy buena y lo mejor del fin de semana”.

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¿Y qué ha sido lo peor del fin de semana entonces? Tal vez que el motor Honda lastre más de lo que se esperaba y esté matando al AMR26 en las rectas, que son solo dos. “En Zandvoort estábamos a medio segundo de Williams, en la crono, y luego en carrera vamos mucho mejor porque nuestro chasis aguanta mejor los neumáticos y todo, y aquí estamos en la misma décima, así que creo que hemos ganado muchísimo en las curvas”, apuntó en el corralito de Madring tras clasificar decimoctavo.

La carrera, siendo complicado adelantar, parece por tanto comprometida: “No creo que se pueda hacer mucho porque creo que son 37 kilómetros en la recta, no hay ningún sitio posible para adelantar”, considera el de Aston Martin.

“Es decepcionante estar fuera en Q1 en un circuito urbano pero si miras en Zandvoort, nuestro mejor finde, estábamos a medio segundo de Williams en qualy", ha insistido Fernando, que ha vuelto a cargar contra el reglamento. "Es triste venir a un circuito tan bueno como este con esta generación de coches y no sentir nada, Michael (su jefe de prensa) puede conducir aquí, vas a fondo y sales rápido por la K, en el motorsport deberías ir más rápido si tienes más valor”. Palo a la normativa, como cada semana.

Fernando cree que una curva tan desafiante como La Monumental ofrece menos adrenalina de lo que debería y da una especie ultimátum: “La Fórmula 1 no puede continuar así, no podemos esperar a 2030 para tener un deporte decente, es también mi responsabilidad ayudarles (a Stefano Domenicali y Mohammed Ben Sulayem) con mi experiencia".

"La Monumental debería ser donde el piloto marque la diferencia, no donde Michael sea más rápido que Verstappen solo por tener batería”, ha contestado con dureza cuando le han preguntado por su futuro y sus charlas con la F1 y FIA.

“La pista está bien, todos los urbanos son desafiantes, hacen falta muchas vueltas para aprender. En un circuito normal aprietas más que aquí, que vas al 95%. Está bien estar en Madrid, una de las mejores ciudades del mundo, estoy sorprendido con la gente en el buen sentido, aún estando detrás en parrilla la gente sigue apoyando con optimismo y energía”, expresó sobre el nuevo Madring.

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Pero le volvieron a preguntar por el circuito y no quiso ponerle nota: “Difícil poner un ranking de la pista, como he dicho antes, para mí los circuitos convencionales siempre van a ganar, porque son circuitos en los que puedes entrenar todos los días del año, puedes buscar los límites del coche, en Fórmula 1 siempre vas a los límites de las prestaciones, en los circuitos urbanos vas siempre al 95% porque tienes esos muros y tienes que también acabar la carrera, pero bueno, creo que divertido respecto a otros circuitos, Baku o Singapur o algunos así, creo que por lo menos aquí tienes esa velocidad extra, tienes esa adrenalina, y como digo, la afición es inigualable dar una vuelta aquí comparada con cualquier otro circuito”.

Fuente: Sport