El Wanapix cae en su estreno en la máxima categoría

El Wanapix cayó por 3-5 ante Servigroup Peñíscola en el estreno liguero en el Siglo XXI. Los de Jorge Palos llegaron al descanso por delante, pero el conjunto castellonense dio la vuelta al partido en la segunda mitad.

El partido no pudo empezar peor para Wanapix. Apenas se habían disputado los primeros compases cuando Diego Sancho aprovechó varios rebotes dentro del área para adelantar a Servigroup Peñíscola. El equipo de Jorge Palos reaccionó y fue creciendo con el paso de los minutos. Wanapix apretó en busca del empate y encontró el premio en el minuto 13. Óscar Villanueva robó el balón y definió a puerta vacía para poner el 1-1.

El gol dio todavía más impulso a los locales. Wanapix siguió buscando la portería rival y, a pocos segundos del descanso, Peñíscola cometió la sexta falta. Adrián Ortego asumió la responsabilidad desde los diez metros y no falló. 2-1 y ventaja para Wanapix al paso por vestuarios.

Peñíscola salió fuerte en la segunda mitad y necesitó poco tiempo para igualar. En el minuto 22, Diego Sancho volvió a aparecer para firmar su segundo gol de la tarde y colocar el 2-2. El partido entró entonces en unos minutos de alternativas, con Peñíscola buscando recuperar la ventaja. La encontró al contraataque. Youness culminó la transición visitante para hacer el 2-3.

Wanapix no bajó los brazos y siguió buscando el empate. Llegó en el minuto 35, después de una transición liderada por Brasesco que terminó con un mal despeje de Ponce hacia su propia portería. El 3-3 duró muy poco. Apenas unos segundos después, Peñíscola volvió a castigar al contraataque y Youness, de nuevo, puso el 3-4.

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Con el marcador en contra y el tiempo agotándose, Jorge Palos apostó por el portero-jugador. Fue entonces cuando Mikel Pérez, canterano del club, debutó en la Liga Prime Futsal. Wanapix generó peligro jugando de cinco, pero no consiguió encontrar el gol que llevara el partido al empate. A falta de 20 segundos, y después de una buena defensa visitante ante el juego de cinco, Elías marcó el definitivo 3-5.