Más de 1.400 escolares toman Maristas en otra edición de sus tradicionales 24 Horas de balonmano

Zaragoza volvió a vivir un fin de semana de balonmano ininterrumpido con la nueva edición de las 24 Horas, la cita que cada año reúne gracias a la Escuela de Balonmano Maristas a decenas de equipos de todas las edades, desde los más pequeños que apenas empiezan a botar un balón hasta los sénior que cierran el torneo. Este año han sido 26 clubs que han aportado 81 equipos con un total de 1.400 jugadores, de cinco comunidades autónomas. El Colegio El Pilar Maristas puso a disposición del torneo su pabellón y cuatro pistas exteriores, repartiendo la actividad por todo el recinto.

Más allá del resultado de cada partido, lo que deja esta edición es una fotografía de un deporte que sigue creciendo desde la base. Patios y pasillos llenos de mochilas y equipaciones, gradas y bordes de pista ocupados por familias que no se han perdido ni un partido de sus hijos, y un runrún constante de silbatos y balones que no ha parado en toda la jornada del sábado, dentro y fuera del pabellón. Es, sobre todo, una fiesta escolar: la que más público moviliza no es la final de última hora, sino ver jugar a los más pequeños del colegio.

Este año 26 clubs han aportado 83 equipos. Uno de los detalles que más llama la atención este año es lo equilibrado del torneo entre niños y niñas. 49 masculinos y 34 femeninos. El balonmano escolar en Zaragoza ya no se entiende sin sus equipos femeninos, que llenan categorías como infantil o cadete casi a la par que los masculinos. Es un reflejo de un trabajo de base que lleva años haciéndose bien, y que empieza a notarse con naturalidad en la pista.

A todo esto se suma un ingrediente que ha cobrado especial fuerza en esta edición: la alianza con la Zaragoza Cup Óscar Mainer, que este año ha dado un salto claro y ha ayudado a que el torneo gane en ambición y en participación. Mientras las 24 Horas se concentran en el Pilar Maristas, la Zaragoza Cup despliega su competición por cinco Centros Deportivos Municipales de la ciudad, una prueba de hasta dónde ha crecido esta unión entre ambos torneos. Han sido dieciséis clubs de cinco comunidades autónomas con veintiún equipos masculinos y once femeninos. Con humildad, porque el mérito es de quienes llevan años sosteniendo el balonmano escolar en la ciudad partido a partido, pero también con la satisfacción de ver que ese trabajo empieza a dar sus frutos y a atraer a más equipos, más familias y más ilusión cada año.

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Con el pabellón y las pistas exteriores ya recogidos y el próximo curso en el horizonte, la sensación que deja esta edición es sencilla: el balonmano escolar en Zaragoza está vivo, crece con equilibrio, y las 24 Horas siguen siendo su mejor escaparate.