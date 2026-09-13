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Cuarte, Fraga y Deportivo Aragón comparten el liderato tras dos jornadas

Los cuartanos firmaron la mayor goleada de la fecha tras imponerse con rotundidad por 5-2 al Internacional Huesca, mientras que el Deportivo Aragón superó 2-0 a La Almunia y el Fraga, al Almudévar por 3-1

Once inicial del Deportivo Aragón-La Almnunia (2-0)

Once inicial del Deportivo Aragón-La Almnunia (2-0) / Real Zaragoza

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Cuarte, Fraga y Deportivo Aragón son los únicos tres clubs que han ganado en sus respectivas primeras dos jornadas de Tercera y por ende quienes lideran la clasificación. Los cuartanos firmaron la mayor goleada de la fecha tras imponerse con rotundidad por 5-2 al Internacional Huesca, mientras que el Deportivo Aragón superó 2-0 a La Almunia y el Fraga, al Almudévar por 3-1 para certificar las buenas sensaciones del arranque de temporada.

Tampoco faltó emoción en el Isidro Calderón, donde el Atlético Monzón doblegó por 4-3 al Robres con un gol de cada equipo en el tramo final, ni en El Segalar, donde el Tamarite conquistó un derbi electrizante al superar 2-3 al Binéfar.

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Por su parte, el Huesca B amarró una trabajada victoria por la mínima ante el Caspe (1-0). La jornada se completó con el triunfo del Ejea frente al Belchite 97 (2-1).

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