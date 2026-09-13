Tenis
Final del US Open: Alexander Zverev - Ben Shelton, en directo
El tenista alemán y el estadounidense se enfrentan en la final del último Grand Slam de la temporada
Redacción / Agencias
El estadounidense Ben Shelton y el alemán Alexander Zverev se disputarán este domingo el título del US Open, en una final que enfrenta al número 4 del mundo con el jugador que le ha derrotado en sus cinco enfrentamientos anteriores, incluida la final de Múnich en 2026.
Shelton afronta su primera final de un 'grande' después de superar en cuartos de final a Carlos Alcaraz y en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe, al que derrotó este viernes por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 17 minutos. El estadounidense, de 23 años, buscará convertirse en el primer campeón estadounidense en Nueva York desde Andy Roddick en 2003.
El estadounidense llega a la cita en el mejor momento de su carrera, después de conquistar esta temporada cuatro títulos sobre todas las superficies: el Masters 1.000 de Canadá, los 500 de Dallas y Múnich y el 250 de Stuttgart. Además, se asegura salir de Nueva York como número 4 del mundo, el mejor ranking de su carrera, y tendrá el apoyo de la grada para intentar conquistar su primer título de un 'grande'.
"Voy a necesitar que el domingo pongáis toda vuestra energía. Voy a ir a por todas. Lo voy a dejar todo en la pista. Espero que vengáis a apoyarme. Hagámoslo por Estados Unidos", dijo Shelton tras derrotar a Tiafoe.
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