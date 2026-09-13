João Ferreira y Filipe Santolino se suben a lo más alto del podio de la Baja Aragón
El piloto portugués ha sido el más rápido en coches, mientras que el salmantino se ha llevado el triunfo en motos. El equipo checo de Karel Poslední y Karel Dongres y Filip Skrobánek, ganador en la categoría de camiones
La Baja España Aragón 2026 terminó ayer gran éxito. João Ferreira y Filipe Palmeiro volvieron a hacerse con la victoria en coches. El piloto portugués dominó la prueba y confirmó su gran adaptación a los exigentes caminos turolenses. Luis Portela y Carlos Mendes fueron segundos, mientras que los sudafricanos Saood Variawa y Charan Moore completaron el podio. Gonçalo Guerreiro y João Lutas fueron los grandes dominadores de la categoría Challenge. Además, Alfonso Oliveira y Daniel Jordao se proclamaron vencedores de la categoría SSV.
También destacó la participación de Cristina Gutiérrez, una de las grandes referentes españolas del rally raid. La burgalesa demostró una vez más su experiencia y competitividad al volante, quedando en cuarta posición.
En motos, Lorenzo Santolino fue el ganador después de completar con el mejor tiempo el último tramo de la prueba. Como segundo absoluto acabó un debutante en la Baja como es el andaluz Sergio Navarro. En categoría femenina, Sara García has ido la más rápida.
Camiones
El equipo checo de Karel Poslední y Karel Dongres y Filip Skrobánek ganaron finalmente en camiones con solo 19,1 segundos de diferencia sobre los líderes del viernes. Así, Gerrit Zuurmond, Jan Van der Vaet y Jaap Zurmond tuvieron que conformarse con la segunda plaza tras una dura pelea por la victoria.
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