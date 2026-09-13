Jorge Cardona, deportista paralímpico aragonés: "He pasado dos años muy malos pero espero ir a los próximos Juegos, me falta una medalla individual"

¿Cómo se prepara un jugador de tenis de mesa para unos Juegos Paralímpicos? ¿Cuántas horas de mesa, físico, análisis y recuperación hay detrás de un partido?

Depende mucho del nivel resistencia que tengas, yo por mi discapacidad tenía muy controlados los horarios de entrenamiento, que normalmente eran 2 sesiones de una hora, mas el descanso que para mis pies era una parte clave del proceso, y sobre todo el estudio de los rivales, para hacer todo más eficiente, a lo cual dedicábamos también una hora al día, todo ello junto con sesión de físico de otra hora en el gimnasio

¿Qué parte de la preparación suele ver menos el público, pero es decisiva para competir al máximo nivel?

Las partes más importantes yo creo que son las pasivas, tanto la alimentación y el descanso como la preparación táctica de los partidos viendo a los rivales, es la parte más escondida para el público en general.

En un deporte tan rápido como el tenis de mesa, ¿qué pesa más: la técnica, la cabeza, los reflejos o la lectura del rival?

Siempre solemos decir que nuestro deporte el día de la competición es el 80% y en momentos decisivos el 100%, lo demás se puede preparar mucho mejor, al igual que la cabeza con los psicólogos deportivos, pero en los momentos decisivos una buena cabeza, fuera de losa automatismos del entreno, es decisiva.

¿Cómo se entrena la concentración para mantenerla punto a punto, especialmente en un escenario como unos Juegos?

Los psicólogos deportivos nos dan rutinas para llevarnos a nuestra zona de confort y estar más tranquilos, y también sobre todo, influye la experiencia y la competición, que es la que te da mas información sobre ti mismo y como reaccionas en esas situaciones.

¿Cambia mucho la preparación cuando se acerca una cita paralímpica respecto a una temporada normal?

A nivel de entrenamientos aumentamos la intensidad y el análisis táctico, pero donde realmente se nota el salto de calidad es en el cuidado minucioso de la recuperación y la alimentación. Cuando se acerca una cita de la magnitud de un evento importante, cada caloría y cada nutriente cuentan para rendir al 100%. Gracias al acuerdo del Comité Paralímpico Español con ALDI, los deportistas contamos con un asesoramiento nutricional clave que nos ayuda a adaptar nuestra dieta de forma milimétrica según la fase de la temporada.

En los meses previos, el equipo de nutrición nos insiste muchísimo en adaptar el carro de la compra de forma estratégica: potenciar los alimentos frescos, de temporada y de calidad, como los que encontramos en el surtido de marcas propias de ALDI. Aprendemos a estructurar los menús incrementando fuentes de carbohidratos de fácil digestión y proteínas magras en función del desgaste de cada jornada, asegurando que el cuerpo asimile el pico de trabajo y responda de manera óptima en la mesa.

Después de París, ¿cómo se plantea el siguiente ciclo? ¿Cuál es el camino a Los Ángeles para usted?

Actualmente llevo 2 años recuperándome de dos operaciones en los tobillos, después de los Juegos de Paris acabe muy afectado y me costaba andar y ir al baño en mi propia casa, gracias al Comité y a su gran equipo médico, estoy en un proceso de recuperación que esperemos me lleve de vuelta a la competición y a unos nuevos Juegos.

¿Qué objetivos deportivos le siguen moviendo después de tantos años en la élite?

El gusanillo del deporte de elite no se va nunca, al final es el cuerpo el que te retira. La sensación de vivir unos Juegos Paralímpicos es algo que no se vive en ningún otro campo, y es una recompensa muy preciada después de 4 años, cuanta más edad tengo, mas aprecio todo lo que he vivido y más ganas tengo de seguir en la elite.

¿Qué le queda por conseguir a Jorge Cardona?

Una medalla individual en unos Juegos, tengo 3 por equipos y en Paris estuve a 2 sets de la individual.

En una competición de varios días, ¿cómo organiza las comidas para llegar con energía sin sentirse pesado antes de jugar?

Depende mucho del horario del partido, pero sino siempre es bastante básicos, desayuno ligero y comidas pequeñas para sentirte bien pero no pesado.

¿Tiene alguna rutina fija el día de partido: desayuno, hidratación, suplementos, horarios?

Sí, en el tenis de mesa todo sucede muy rápido y necesitas estar activo pero sin una pizca de pesadez. Mi rutina de partido está muy pautada siguiendo la estrategia de las tres fases que trabajamos con los expertos: antes, durante y después del ejercicio. Al menos dos o tres horas antes de jugar, hago una comida ligera basada en alimentos de fácil digestión que aporten energía limpia, combinando carbohidratos como pasta o tubérculos con alguna proteína de calidad, como los huevos o pescados frescos de ALDI.

La hidratación la mido al milímetro. El agua mineral es mi fuente prioritaria y bebo a intervalos regulares antes de salir a la pista. Durante el partido, me acostumbro a dar pequeños sorbos cada 15 o 20 minutos para mantener el ritmo y evitar la deshidratación sin sentirme lleno. Si el enfrentamiento se alarga o las condiciones ambientales son muy exigentes, recurro a bebidas técnicas con electrolitos para reponer minerales y prevenir calambres. Al terminar, la regla de oro es reponer de inmediato: un snack rápido a base de fruta fresca de temporada me ayuda a recuperar azúcares naturales al instante.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en cuanto a descanso, sueño y prevención de lesiones?

El mayor aprendizaje ha sido entender que el descanso no es un proceso pasivo; es un pilar fundamental del rendimiento que se construye directamente desde la cocina. En la élite, el estrés físico y mental es altísimo, y si no duermes bien, el riesgo de lesión se multiplica y los reflejos caen. En este sentido, contar con el servicio de asesoramiento nutricional de ALDI nos da mucha seguridad. Nos enseñan pautas científicas aplicadas al día a día que cambian por completo nuestras noches.

Por ejemplo, he aprendido que una buena adherencia a la dieta mediterránea, rica en verduras y productos frescos de temporada, favorece digestiones livianas que facilitan una transición natural hacia el sueño profundo. Mi rutina actual pasa por cenar de forma ligera y temprana, al menos dos o tres horas antes de acostarme. Además, algo tan sencillo como mantener una hidratación excelente y regular a lo largo de todo el día evita el estrés físico nocturno que suele interrumpir el descanso.

¿Qué significa para usted competir representando a España, pero también llevando detrás a Zaragoza y Aragón?

Yo siempre tuve muchas oportunidades de irme de Zaragoza y nunca quise porque lo sentía mi casa, he podido desarrollar mi carrera deportiva desde aquí y es algo de lo que me siento muy orgulloso. Representar a tu país y a tu comunidad y ciudad con los años lo ves como una responsabilidad enorme y a la vez una satisfacción muy grande que lleva como recompensa tener vivencias que siempre te acompañan.

¿Cree que el deporte paralímpico recibe hoy el reconocimiento que merece o todavía falta cultura deportiva en ese sentido?

En este sentido el deporte paralímpico ha avanzado mucho desde que yo empecé allá por 2005, tanto a nivel de ayudas institucionales como medios médicos, deportivos y de instalaciones nos vamos acercando poquito a poco a los deportistas sin discapacidad, aunque aún queda un largo camino por recorrer que esperemos que algún día sea prácticamente invisible.

Usted ha sido uno de los grandes referentes aragoneses del tenis de mesa paralímpico. ¿Siente responsabilidad cuando ve a deportistas jóvenes que se fijan en su trayectoria?

No me siento referente en nada, yo tuve mi oportunidad y mi camino y la aproveche como mejor pude, lo que las nuevas generaciones deben hacer es coger lo mejor de nosotros que creo que era la capacidad de lucha, y sumarlo a los nuevos avances y ayudas que hay ahora, y evolucionar, los jóvenes siempre pegan fuerte y estoy convencido que todo ira a mejor.