Pedro Sánchez y sus ministros dan plantón a la Fórmula 1 y a los Reyes

Ni Pedro Sánchez ni ninguno de los 22 ministros que forman parte de su Gobierno acudirán este domingo al Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Madring. A pesar de la presencia confirmada del rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, el Ejecutivo ha decidido no enviar a ningún representante de primer orden.

Fuentes del Gobierno confirman la presencia del director general de Deportes, Fernando Molinero, quien será el representante gubernamental de mayor rango presente en la F1 salvo cambio de planes de última hora. Se trata del tercer cargo jerárquico del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en lo referido a esta última materia.

Acumulación de eventos

Estas mismas fuentes argumentan que la ministra, Milagros Tolón, se encuentra en Alemania junto a la selección española de baloncesto femenino, que ayer jugó las semifinales del Mundial y hoy disputa el partido por el bronce. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, por su parte, se ha desplazado a Granada para la etapa final de la Vuelta a España.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en Madring. / José Luis Roca

Cuando se acumulan diferentes eventos deportivos de primer orden en un mismo día, lo habitual es que el Gobierno movilice a ministros de otras carteras para cubrir todos ellos. A modo de ejemplo, el día que España ganó la Eurocopa 2024, ante la presencia de Sánchez y de la entonces ministra del ramo, Pilar Alegría, en Alemania junto al Rey, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, acudió a Wimbledon a ver la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Hereu acudió a Montmeló

Y ni siquiera hacer falta salirse de la Fórmula 1. En el último Gran Premio celebrado en el circuito de Montmeló, el pasado mes de junio, fue el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien acudió al palco de autoridades en representación del Gobierno, acompañando al president de la Generalitat, Salvador Illa.

En esta ocasión, y pese a que la Fórmula 1 se celebra en el centro de Madrid y cuenta con la presencia de los Reyes, ningún ministro estará en Madring. Una ausencia elocuente, más teniendo en cuenta que la noche anterior, a escasos kilómetros de Madring, los ministros Félix Bolaños y Óscar López acudieron al palco del Santiago Bernabéu para presenciar el partido de Liga entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano.

Noticias relacionadas

Este plantón de Sánchez y sus ministros ha de entenderse, indudablemente, en el contexto de que el GP de España en Madrid es un evento impulsado por las dos máximas autoridades de la capital, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Tanto el PSOE como Sumar, las formaciones representadas en el Gobierno central, han sido sumamente críticas con el proyecto desde el primer día.