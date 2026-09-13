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El Utebo obtiene un punto de carácter ante la SD Logroñés (1-1)

Daniel Lyubomirov neutralizó el tanto inicial de Oussama al borde del descanso en un duelo intenso donde el palo salvó a los aragoneses en la segunda mitad

Utebo-Sociedad Deportiva Logroñés (1-1) en Santa Ana.

Utebo-Sociedad Deportiva Logroñés (1-1) en Santa Ana. / X

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Reparto de puntos en Santa Ana en un choque intenso y repleto de alternativas donde el Utebo FC y la Sociedad Deportiva Logroñés firmaron las tablas (1-1). El conjunto aragonés supo reaccionar a tiempo antes del descanso para neutralizar el golpe inicial visitante en un duelo de alto voltaje físico.

El partido arrancó trabado y con fuerte disputa en la medular. Muestra de ello fueron las tempranas cartulinas amarillas para Viñuela en el minuto 3 y para Meseguer en el 23'. Cuando mejor asentado parecía el cuadro local, la SD Logroñés golpeó primero: Oussama se hizo con el esférico al borde del área y desde ahí puso el 0-1 en el marcador en el minuto 33.

Sin embargo, el Utebo no se descompuso y adelantó líneas hasta encontrar su recompensa al borde del descanso. En el minuto 43, Daniel Lyubomirov selló el empate (1-1) tras una buena acción colectiva que derivó en un buen pase de Diego Suárez a Aparicio que colgó el balón al área que el jugador bulgaro remató.

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En la reanudación, la intensidad no bajó y David Santiago vio la amarilla en el 47'. El susto de la tarde para los locales llegó en el minuto 58, cuando el visitante Mikel Arbeloa estrelló un potente disparo cruzado en el palo. Pese a los arreones finales de ambos equipos por deshacer la igualdad, el marcador ya no se movió. Un punto trabajado. Con este ya van dos.

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