La SD Tarazona presenta concurso de acreedores

La Sociedad Deportiva Tarazona ha comunicado oficialmente la presentación de la solicitud de concurso de acreedores para proceder a su liquidación. Según ha informado el club mediante una nota de prensa emitida este lunes, el escrito se registró el pasado martes ante los Tribunales de Zaragoza y ha sido turnado a la Plaza número 2 de la Sección Civil/Mercantil del Tribunal de Instancia.

Desde la entidad señalan que se trata de una "difícil decisión" adoptada "ante la imposibilidad manifiesta de hacer frente a los compromisos económicos pendientes y de garantizar la continuidad de la entidad". En el comunicado, la SD Tarazona "lamenta profundamente esta situación" y ha querido expresar su agradecimiento a socios, aficionados, futbolistas, cuerpo técnico, trabajadores y colaboradores por el apoyo recibido a lo largo de los últimos quince años.