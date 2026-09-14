La SD Tarazona presenta concurso de acreedores
La entidad aragonesa formalizó el pasado martes el trámite ante la Plaza número 2 de la Sección Civil/Mercantil del Tribunal de Instancia de Zaragoza tras constatarse la imposibilidad de afrontar las deudas pendientes
La Sociedad Deportiva Tarazona ha comunicado oficialmente la presentación de la solicitud de concurso de acreedores para proceder a su liquidación. Según ha informado el club mediante una nota de prensa emitida este lunes, el escrito se registró el pasado martes ante los Tribunales de Zaragoza y ha sido turnado a la Plaza número 2 de la Sección Civil/Mercantil del Tribunal de Instancia.
Desde la entidad señalan que se trata de una "difícil decisión" adoptada "ante la imposibilidad manifiesta de hacer frente a los compromisos económicos pendientes y de garantizar la continuidad de la entidad". En el comunicado, la SD Tarazona "lamenta profundamente esta situación" y ha querido expresar su agradecimiento a socios, aficionados, futbolistas, cuerpo técnico, trabajadores y colaboradores por el apoyo recibido a lo largo de los últimos quince años.
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