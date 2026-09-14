Lamine Yamal: "Mbappé y yo somos los dos mejores, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo"

El duelo por el Balón de Oro 2026 viene más emocionante que nunca. Y se está empezando prontito a calentar el tema. Lamine Yamal es uno de los grandes candidatos a llevárselo después de ganar la Copa del Mundo 2026, mientras que Kylian Mbappé, que fue el máximo goleador del torneo y Pichichi de la Liga, ya se postuló el otro día. La 'campaña' ha arrancado y cada uno juega sus cartas.

Raphinha y Lamine / SPORT

La frase antes del Feyenoord

"Lo primero, no depende de mí, sino de vosotros. El año ha sido increíble, con el Barça y la selección. Tengo muchas posibilidades, porque he hecho un gran año". Luego añadió que "no creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso de ganar el Mundial y LaLiga. No puedo pedir más. Hay jugadores que tienen un nivel increíble", dijo en rueda de prensa antes del Barça-Feyenoord.

En esta línea y a modo de anécdota, hizo referencia el '10' a que Ousmane Dembélé no lo ha incluido en su quiniela particular para ese premio a mejor jugador del planeta: "Es amigo de Kylian, ¿no? (risas). No me importa. Estoy contento con el año que he hecho. Cuando me he enfrentado a los dos, he ganado. Me llevo muy bien con Ousmané. Estoy contento con el año que he hecho".

Declaración a Universo Valdano

El 26 de octubre será la gala en Londres en el 70 aniversario del certamen. Lamine Yamal, que el otro día dijo que no pensaba hacer ninguna campaña y que creía que sus argumentos estaban bastante claros, habla para 'Universo Valdano', de Movistar, y esta vez sí es más claro y directo sobre quién piensa que debería ganar.

La entrevista se emitirá de forma íntegra el próximo 18 de septiembre, pero tenemos ya un aperitivo más que interesante: "¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo darán? Eso es una conversación muy largo. Creo sinceramente que como mejor del mundo quizás somos dos, pero este año me lo merecería yo. Para mí somos yo y Mbappé los mejores, todo el mundo que ve los partidos lo sabe".

El Mundial y el hambre de más

"Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí. Tengo muchas ganas de que llegue el siguiente", aclara Lamine, 'picado' de cara a la próxima cita mundialista. "Ha habido jugadores históricos como Leo, Cristiano, como Diego que no lo pudo ver. Pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. La La gente puede pensar que en algún momento me relajaré. Pero yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol".

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Por su lado, Mbappé comentó hace unos días lo siguiente: “Siempre he pensado que el Balón de Oro debía premiar a un jugador diferente. Por supuesto que existe el componente colectivo, y es importante, porque el fútbol es un deporte colectivo. Pero es un trofeo individual”, argumentó. Y fue todavía más contundente al valorar su temporada: “Creo que este año he hecho cosas diferentes. Por eso considero que puedo ganarlo”.

Fuente: Sport