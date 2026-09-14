Mourinho se desmarca del Balón de Oro: "¿Lamine? Respeto las declaraciones de todos, pero no comento"

Arranca una semana con dos compromisos ligueros, previos a la ventana de la selección que se abrirá el próximo lunes. El primer plato para el Real Madrid es el Elche este martes y de ello habló Mourinho en sala de prensa apuntando que "en Elche me gustaría jugar bien y ganar, nada más".

Vinícius y Arda

Mourinho comenzó analizando el rendimiento de Vinícius: "La mejor versión de Vinícius es marcar. Asistir es importante, trabajar para el equipo es importante, su entrega, la solidaridad... El trabajo del día a día también es importante y lo hace muy bien. Pero le está faltando este performance de altísimo nivel, marcar, ganar y a casa. Pero estoy contento con él". También se refirió a Arda Guler: "De su evolución hay gente más capacitada que yo para hablar. De cómo se ha transformado a nivel físico. Pero para mí la calidad es increíble, la visión, la decisión, la estabilidad que da al juego del equipo, la creación. Para mí tiene un potencial fantástico que tiene ya números muy interesantes. Hay análisis más profundos que hacemos nosotros. A lo mejor no quiero ir tan lejos y decir top, top, top, tres veces, pero sí top, top".

El portugués habló de la evolución del equipo: "Yo pido tres meses, otros piden diez años... A lo mejor me hice entender mal. Lo que quiero decir es que dentro de tres meses quiero estar mejor que hoy, pero no tengo nada mágico para que dentro de tres meses estemos a un nivel increíble. En cada partido y en cada entrenamiento el objetivo es mejorar. Cuando un equipo está junto más tiempo y lleva más con un entrenador tiene más capacidades para ser fuerte".

El técnico analizó la forma de defender del Real Madrid y su apuesta por un bloque bajo o la presión con bloque alto: "Es complicado de explicar, porque vamos a estar aquí mucho tiempo. No creo que sea posible presionar alto 90 minutos ni es nuestro perfil ni lo tienen muchos equipos del mundo. Cuando estamos más bajos también tenemos que trabajar de un modo diferente. Para ser completos desde un punto de vista defensivo tenemos que saber hacer las dos cosas. El bloque bajo no me gusta, pero hay perfiles de jugadores en equipos más adaptados a eso y yo no quiero contradicciones entre lo que me gusta más a mí y las cualidades de los jugadores. Cuando el adversario tiene calidad y capacidad para desarrollar su juego, cuando estamos en bloque bajo no lo aceptamos pasivamente, no quiero este tipo de mentalidad, pero tampoco quiero sufrir tanto, porque el adversario te meta dos o tres tiros que obliguen al portero a hacer paradones, que te saquen cuatro o cinco córneres... No quiero esto".

Tchouameni y Diomande

Sobre la situación de Tchouameni y la posibilidad de ir seleccionador con Francia comentó: "No sé la idea del seleccionador francés en el parón y hay que respetar su idea. Tampoco sé lo que sería mejor para él, si quedarse aquí entrenando o tener minutos con selección. Probablemente, lo mejor será selección con minutos controlados, evolución y no acumulación de minutos y esfuerzos. No he hablado con Zidane, pero pienso que es un hombre con sentido común y que sabrá hacer lo mejor con él. Que vaya con selección sin perjudicar el futuro del jugador. Sin hablar, tengo confianza en que Zidane sabrá hacer las cosas bien". Posteriormente añadió que "pienso que puede jugar más minutos. Con el Inter fueron 10 o 15 y estábamos todos dudando. Con el Rayo nos fuimos a 20 o 25. En los próximos partidos iremos a más. Cada vez está mejor, se siente más fuerte y con más confianza. Mañana jugará. En este momento no te sé decir cuánto".

También explicó por qué el equipo aún no ha registrado ninguna lesión a diferencia de otras temporadas: "Del pasado conozco los números, no conozco el proceso. Aquí estamos metidos en un plan global, normal, profesional, que es una interacción muy buena entre todos: jugadores, departamento técnico con gente que tiene capacidad de prevención, de refuerzo, de entrenamientos individuales a pequeñas señales, y un departamento médico muy involucrado en esta globalidad, con mucho trabajo invisible. Los jugadores al llegar más pronto no es un capricho mío, es trabajo y ese trabajo que se hace en gimnasio antes del entrenamiento o al inicio del entrenamiento en campo. Cuando los veis en campo ellos ya tienen 35 minutos de trabajo dentro. Estamos trabajando bien y hasta ahora estamos teniendo números positivos. El otro día cuando Valverde se va en el descanso lo hace por prevención, porque tiene un pequeño problema. Con 0-0 hubiera continuado. Vamos al límite del riesgo, pero con 3-0 vamos a proteger al jugador. También necesitas tener un poco de suerte con lesiones traumáticas. Eso es incontrolable.

Preguntado por Lamine y sus declaraciones sobre el Balón de Oro se limitó a responder: "No puedo opinar sobre las declaraciones de todos. Respeto las declaraciones de un jugador". Después habló de Diomande, que fue titular ante el Rayo: "No le falta nada. Si en vez de estar en el Madrid con esta plantilla, está en un equipo con menos jugadores de potencial alto, seguramente sería titular los 90 minutos de cada partido. La plantilla es fuerte y tiene muchas opciones. A lo largo de la temporada se pierde gasolina en el motor, también motivación y competitividad interna. Hablamos también de Arda, de Vinicius, de Brahim y en enero de Rodrygo. Ser titular indiscutible, como os gusta la palabra, es muy difícil".

Sobre las alternativas en el doble pivote comentó que "el modo en el que estamos trabajando es tener a toda la plantilla enchufada, que piensen que son útiles y van a tener minutos. Eso es importante, tiene un impacto en la motivación y en el trabajo del día a día. No siempre tiene que ser 2+1, puede ser 1-+2, podemos jugar con un 6 y con dos 8. Independientemente de cada jugador hay equilibrios, movimientos y dinámicas que no cambia mucho a nivel de juego. Son perfiles diferentes: Camavinga, Tchouameni, Bernardo, Valverde, Jude... Intentamos siempre encontrar equilibrios sin perder nunca nuestra identidad, pero pensando en los problemas que nos pueden crear nuestros adversarios".

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Y concluyó hablando de la circunstancia de jugar dos partidos en una semana, ante Elche y Atlético: "Son seis ruedas de prensa en una semana. En otros países me permitían ahorrar una, me permitían no estar aquí hoy o mañana después del partido. Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Los jugadores lo mismo. Los jugadores están cansados, pero hay que ir a lo mismo. El Elche también jugó el sábado, como nosotros. Ahí vamos. Si vosotros me decís la próxima semana de seis nos ahorramos una, yo traigo por aquí algo para picar (risas)".