Teresa Perales: "No pienso en la retirada, para qué voy a mentir"

Eterna o leyenda son dos calificativos que describen a la perfección a la española Teresa Perales, que una vez más ha hecho historia con su actuación en los Europeos de Kocaeli (Turquía), una cita que inicia la cuenta atrás hacía ese "gran sueño" de los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Teresa Perales (Zaragoza, 1975) regresa del Europeo de Kocaeli (Turquía) con cinco medallas, una de ellas de oro en los 50 espalda, clase S2. Además ha alcanzado las 100 preseas en grandes campeonatos internacionales desde su debut en el Mundial de Nueva Zelanda en 1998, algo de lo que prácticamente ningún deportista puede presumir.

Desde 2021 ha tenido que reinventarse al tener inmovilizado el brazo izquierdo y nadar sólo con el derecho, algo que no la ha frenado en su ambición por seguir coleccionando éxitos, los últimos en Turquía con el oro en los 50 espalda s2, las tres platas en 100 metros espalda, 100 metros libre y 50 metros libre y el bronce en 50 metros braza.

En una entrevista con la Agencia EFE, revela que no tiene, por el momento, intención de retirarse.

Pregunta (P): Enhorabuena, una vez más. ¿Campeonato soñado o campeonato esperado?

Respuesta (R): Ha sido un campeonato soñado porque la primera medalla (bronce 50 braza) no me la esperaba. Fui por probar a ver lo qué pasaba y de pronto fui tercera. No veía a las rivales en el agua. Tenía en mis cuentas ganar aquí cuatro, luego en el próximo Mundial una y llegar a las cien antes de los Juegos. Allí ganar una más, alcanzar las 101, que queda muy bonito, y ya (risas).

P: 100 medallas es algo impresionante. No lo puede decir cualquiera...

R: No sé si alguien lo ha logrado. Hace poco las tuve que contar cuarenta millones de veces porque en casa las tengo físicamente pero en la nota dónde apunto las cosas me bailaban dos. Encontramos un artículo que decían que era de un relevo, no me acordaba, y vine sabiendo que eran 95 hasta el momento.

P: Este resultado supongo que da más fuerza para seguir adelante...

R: Sí, porque el año pasado no pude nadar la espalda porque me dolía el hombro derecho, que es con el brazo que nado, y tenía la duda de saber si podría volver otra vez a nadar bien y ser competitiva. En este campeonato he bajado la marca de París tanto en el 100 como el 50 espalda y 100 libre y he hecho récord de España en todas las carreras.

P: Ahora supongo que unos días de vacaciones...

R: Vacaciones de piscina sí, pero de lo demás no porque ya sabes que siempre me meto en mil historias. Tengo charlas, eventos, premios que surgen. Poco descanso pero también voy a estar en casa con mi hijo y mi marido, que tengo ganas de verles.

P: ¿Dónde guarda todos esos premios y medallas?

R: No tengo sitio. Las medallas ya no me caben. Tengo que comprar una caja nueva para estas de Turquía. En la residencia Blume (Madrid) voy dejando alguno que cuando me vaya a casa y me retire me los tendré que llevar.

P: ¿Piensa en la retirada?

R: Nada, para qué voy a mentir. La primera me mentiría a mi misma si me pongo fecha de caducidad. Mi idea sigue siendo un año después de los Juegos de Los Ángeles (2028) pero depende de cómo esté. Si después de los Juegos en el Mundial o Europeo que haya resulta que me sale muy bien seguiré más porque esto me gusta. Me encanta nadar, pero también digo que si no estuviera con Darío Carreras y con el equipo (Club Natación Pozuelo) fijo que ni sería lo mismo ni seguiría nadando. Influye mucho el entorno en el que estás y yo estoy en uno muy bueno.

P: ¿Cuánto ha influido Darío en su rendimiento de los últimos años?

R: Es mi entrenador, el que me da los consejos, el que pone parte del entrenamiento, el que me anima y el que cuando estoy a punto de competir, por ejemplo en la braza el otro día, me dice la palabra exacta. Me dijo 'dejate ir, lo que te pida el cuerpo'. Y el cuerpo me pidió correr. A veces una frase tan simple como esa es la que te hace ganar. O cuando te dice que has hecho tan buenos entrenamientos que seguro que va a salir todo bien. Y te lo crees.

P: ¿Se siente la estrella o la líder del grupo de nadadores de la selección?

R: No, qué va. Soy una más. Me siento muy querida pero de estrella nada.

P: En el otro lado del equipo está Tasy Dmytriv, que con 18 años ha ganado seis medallas. ¿Cómo la ve?

R: Ojalá tenga una carrera tan larga y tan estupenda como la mía. Es maravillosa. Tiene una calidad técnica, un saber estar y una ambición que es espectacular.

P: ¿Ha puesto el contador hacía atrás para los Juegos de Los Ángeles?

R: 701 días. No tengo ni que mirarlo. Cada día tengo más ganas. Ahora empiezan las vacaciones porque es importante tener descanso, pero por otra parte pienso que sería mejor seguir. He conseguido dar con la parte de gimnasio que me viene muy bien para el hombro. ¿Me molesta? Sí. ¿Lo puedo controlar? Sí. ¿Es llevadero? Sí. Todo está bien y me merece mucho la pena.

P: Los Juegos de Los Ángeles serán en una piscina al aire libre. ¿Va a hacer entrenamiento específico?

R: Sí, de hecho durante este año ya hemos hecho dos concentraciones al aire libre y, aparte de ponernos morenos, la excusa era mejorar para los espaldistas y relevistas, que al no tener referencia de techo tenemos que acostumbrarnos a otra situación. He notado mucho el entrenamiento. La primera concentración fue en Alfaz del Pí y me iba metiendo en la corchera. Poco a poco fue saliendo todo bien y cuando fuimos a Los Alcázares, en Murcia, ahí sin ningún problema. Podía nadar perfecta y no preocuparme del techo.

P: ¿Para 2027 el objetivo es el Mundial?

R: Sí. No sabemos fecha ni sede aunque hay algún rumor. En esa incertidumbre cuando pasen las vacaciones volveré a entrenar. El año pasado me fue muy bien poder competir mucho en las Series Mundiales porque te hace exponerte y ver como estas frente a tus rivales. Lo más importante es bajar marcas, hacer tu propia carrera y controlar lo que puedes.

P: ¿Cómo ha terminado la temporada con el hombro y el brazo?

R: Muy bien, hasta el punto que me ha sorprendido aguantar el verano como lo he hecho. Tengo mucho cuidado, me cuido con los entrenamientos y los ejercicios pero todo muy bien.

P: Este año uno de los momentos cumbre fue estar delante del papa en Madrid...

R: Eso fue inesperado, alucinante y muy bonito. No todo el mundo lo puede hacer. Creo que surgió magia.

P: Coincidió también con Antonio Banderas...

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R: No hablé con él. Nos dimos la mano, le dije 'hola, encantada', porque cada uno íbamos por nuestro lado, pero fue muy majo, encantador.