La Carrera de la Infancia reunirá este domingo en Zaragoza a cerca de 1.800 niños en su 20ª edición

La Carrera de la Infancia celebrará este domingo, 20 de septiembre, su vigésima edición en el parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, donde cerca de 1.800 niños y niñas de 0 a 15 años participarán en 23 pruebas en una jornada que reunirá también a unas 5.000 personas entre familiares y acompañantes.

En la rueda de prensa de presentación, el presidente de Scorpio 71, Rafa Guerra, ha destacado que la cita pretende convertirse en "la primera gran fiesta del deporte escolar" del curso y ha subrayado su carácter integrador, con participantes de más de un centenar de colegios de las tres provincias aragonesas y distintas nacionalidades.

Guerra ha señalado que la Carrera de la Infancia es una de las organizaciones "más complejas" que afronta el club durante el año, ya que los participantes "no se merecen menos que lo que es que los Olímpicos, que nuestros internacionales, que nuestros federados de alto nivel".

Las 23 carreras se sucederán desde las 9.30 horas y la organización ha comprometido el cumplimiento "escrupuloso" de los horarios de salida.

La jornada incluirá una carrera dedicada a la Fundación Down, cuya recaudación por la retirada del dorsal se destinará íntegramente a esta entidad, y finalizará con la participación de los más pequeños.

Además, se celebrará por segundo año la Feria de la Salud, impulsada por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón, con actividades relacionadas con la vida saludable.

Guerra ha incidido también en el premio de 400 euros en material deportivo que recibirá el centro escolar que logre clasificar a más participantes en meta, con independencia de sus resultados, como forma de reforzar la participación y la labor de los responsables de Educación Física.

Por su parte, el representante de Alcampo Carlos García Plaza ha señalado que la vigésima edición supone "un número especial" tras dos décadas reuniendo a niños y familias en el parque José Antonio Labordeta.

Ha destacado que, más allá de las cifras, lo importante son "los niños y niñas que se acercan al atletismo" y las familias que comparten una mañana de deporte y convivencia.

Noticias relacionadas

El concejal de Deportes, Félix Brocate, ha pedido a los padres que afronten la jornada como una actividad para disfrutar y ha recordado que "es una carrera para disfrutar, no para ser récord del mundo", en alusión a posibles reclamaciones durante las pruebas.