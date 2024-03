España - Brasil en directo

¡GOOOOOOOOOOOOL!¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!! España 2-1 BRASIL. ¡¡Rodrygo Goes recorta diferencias!! ¡¡Vaya error de Unai Simón!! Se equivoca el guardameta del Athletic Club, queriendo jugar un pase sin tensión hacia Fabián Ruiz que intercepta Rodrygo Goes en la presión. El jugador del Real Madrid resuelve con un globo para encontrar el fondo de las mallas.