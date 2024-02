Mallorca - Real Sociedad en directo

Por otro lado, Take Kubo y Hamari Traoré son dos de las novedades en el once inicial de la Real Sociedad después de regresar de los compromisos con sus selecciones en la Copa Asia y la Copa África, respectivamente. Con respecto al partido contra el Celta de Vigo, también entran Javi Galán por Kieran Tierney en el lateral izquierdo, Ander Barrenetxea por Mikel Oyarzabal (no está ni en el banquillo) y Umar Sadiq por André Silva en el frente de ataque.