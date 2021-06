Cada año se oye hablar de la cuesta de enero porque el comienzo suele arrancar con un poco de déficit económico en los ahorros a cuenta de los gastos del mes de diciembre: comidas, cenas, regalos… La Navidad termina por pasar factura. Además, suele pasar en ese mes de enero que los productos básicos se encarecen, como la luz, el gas o la gasolina, los más habituales. Pero este año esa cuesta de enero ha sido la de junio. La desescalada ha coincidido de lleno con unos precios al alza de la gasolina y un nuevo recibo de la luz que lleva a todos de cabeza. De hecho, esta última factura es la que determinará si los ahorros de todos estos meses son en parte suficientes para afrontar estos gastos.

«Lo más importante es ver la primera factura que llegue, hasta que no llegue la primera no sabría decirte. Hay que esperar y ver cuánto supone el cambio. Igual creemos que es mucho pero luego analizando no se ve que es tanto», dijo Ana, mientras caminaba junto a su amiga Gloria por el paseo de la Independencia de Zaragoza. En este sentido, las nuevas franjas horarias todavía no se enfocan de la mejor manera, y existen dudas de cuándo poner a funcionar los electrodomésticos del hogar.

«Las lavadoras las pongo en fin de semana, el lavavajillas muy temprano, pero las duchas no las puedes dejar para más adelante», añadió esta mujer, mientras que Gloria comentaba que cuando se trabaja «no puedes elegir el horario de cuándo cocinas o pones la lavadora». Asimismo, afrontan con dudas una bajada del IVA de la luz al 10% que no saben si será beneficiosa. «Bajan el IVA, pero… no me gusta mucho que baje el IVA en lugar de las ganancias de las eléctricas, pero todo eso a ver en que queda», expresó Ana.

Por su parte, Fina Tadeo también creyó que este primer mes iba a marcar las directrices de pagos de los próximas mensualidades, pero la bajada del IVA equilibrará la balanza. «Imagino que el primer mes se notará la factura de la luz, calculo que al menos 10 o 15 euros más, pero si rebajan el IVA volveremos a estar más equilibrados en el pago», apostilló.

La gasolina es otro de los servicios o productos básicos que ha subido estos últimos meses y que hacen cuesta arriba el mes de junio. Las estaciones de servicio aragonesas aumentaron los precios y se cree incluso que podría derivar en el incremento de otros costes. «La gasolina... En cuanto suben la gasolina para los vehículos nos subirán el transporte en cuando puedan, todo tiene que repercutir», dijo Gloria en la céntrica vía de la capital aragonesa.

El sentir de los jubilados

Pero el ahorro invita al optimismo y a afrontar con perspectivas positivas los pagos de estos próximos meses. «Algo sí que he ahorrado porque hemos salido menos y se ha gastado menos en ropa, en bares, en viajes. Creo que se afronta con mayor garantía ahora la subida del precio de estos productos básicos, personalmente al menos, porque no me puedo poner en la piel de otras personas, y sin pandemia se hubiera gastado más alegremente», aseveró Tadeo.

Las personas jubiladas también manifestaron su sentir, aunque opinaron que no se les hará cuesta arriba el mes de junio porque disfrutan de buenas pensiones. «Me acabo de jubilar de militar y tengo buena pensión, no me quejo», señaló Pascual Pisa. Si bien, eso no le hacía mirar para otro lado ante la subida del precio de productos básicos. «No porque no me afecte no dejo de mirar los problemas, y esto está afectando a muchísima gente. El Gobierno o los ayuntamientos tienen que preocuparse y ayudar a los ciudadanos», recalcó.