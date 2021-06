Vaya por delante que no se pueden ofrecer aún las cuentas bien despejadas. Hay muchas vías, cada una tiene sus derivadas, algunas siguen en marcha y otras no han completado la entrega. Se trata pues de tirar una aproximación, de hacerse una idea de lo que ha supuesto el año de la pandemia en Aragón, del dinero contante y sonante que ha llegado del Estado, más allá de aquellas otras ayudas que no se han cuantificado, como pueden ser los millones de mascarillas, las incursiones de rastreadores del Ejército o las construcciones de carpas, por decir. De esta manera, incluyendo los ertes, una medida habitual pero que se ha multiplicado por 5 en tiempos de pandemia, la cifra bruta que ha llegado a la comunidad es de 967 millones. En este caso se deja al margen el dinero destinado a las prestaciones por desempleo, que se elevaron hasta 725 millones de euros entre abril de 2020 y el mismo mes de 2021, una cantidad que lógicamente habría sido muy inferior en caso de no haberse producido la pandemia mundial. Sí se cuenta con los ertes, a los que se destinaron más de 334 millones.

Refuerzos

Según datos de la Delegación de Gobierno, Aragón ha recibido del Estado 430,5 millones de euros del fondo covid para reforzar los servicios esenciales; 9,9 millones de euros del Fondo Social Extraordinario para fortalecer los servicios públicos; 8,4 millones del Plan de medidas económicas extraordinarias; 900.000 euros del Fondo de Alimentación Infantil; 141,3 millones de financiación para la prestación extraordinaria de autónomos en los sectores más afectados; 23,5 millones para la reducción de ingresos del transporte público a comunidades aragonesas; 14 millones de subvenciones a la vivienda a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España; y 5, 2 millones del Educa en Digital (ordenadores para la escuela).

También hay que tener en cuenta que los autónomos y empresas aragonesas recibieron el pasado año 3.304,9 millones de euros de financiación para hacer frente a sus necesidades de liquidez a través de la línea de avales del ICO. Se aprobaron en la comunidad 27.072 operaciones que beneficiaron a 16.732 empresas. Son en este caso préstamos que habrá que devolver y que no tienen que ver con las ayudas a pymes y autónomos, de las que aún no se tienen datos de este año, ya que incluso algunas están en proceso de solicitud y que cuentan también con añadidos como pueden ser los incentivos fiscales.

Además, el Estado ha abonado en prestaciones por desempleo más de 725.350.799 de euros entre abril de 2020 y abril de 2021. En ese tiempo, 122.322 personas han estado afectadas por un erte y se han destinado más de 334 millones de euros a las prestaciones de este tipo. El peor momento fue el de mayo de 2020 con 103.266 personas en un Expediente de Regulación Temporal. Incluyendo todas las prestaciones por desempleo fueron más de 151.800 las personas afectadas.

En el caso de Zaragoza y provincia, donde se aglutina el mayor número de trabajadores de la comunidad, el volumen de expedientes del año 2020 fue de 529.929, mientras que el año anterior había sido de 131.095.

La comparación de datos entre los dos últimos años deja bien claro la tremenda influencia de la crisis sanitaria en la economía. En Aragón se generaron 131.905 expedientes en 2019, de los que solo 7.879 fueron eres o ertes. En 2020, en esos momentos en que el trabajo se multiplicó por 7, la cifra de expedientes llegó a 529.919, de los que 409.000 eran de regulación. Además, si en 2019 las prestaciones por desempleo fueron 320 millones, en el último año llegaron a 725 millones, en un aumento de más de 400 millones que corresponden fundamentalmente al pago de los ertes.

La delegada del Gobierno, Pilar Alegría, recalca, además, las medidas «cumplidas» en 2020 para favorecer la cohesión social como el Ingreso Mínimo Vital, que ya llega a casi 13.000 beneficiarios en Aragón, de los cuales casi la mitad, 6.124, son menores; la revalorización de las pensiones a 304.102 aragoneses, o el dinero destinado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 5,7 millones. También destacan las partidas para políticas activas de empleo en Aragón con 63,2 millones para la mejora del acceso y adaptación de la formación para el empleo.

También se avanzó con la firma del Fite 2020 y los 30 millones de euros de aportación del Estado; los 17,6 millones destinados a apoyo al alquiler y rehabilitación de viviendas, una partida que en los Presupuestos Generales de Estado para este año supera los 56 millones para vivienda y agenda urbana; 62 millones de euros a las obras del tramo de la A-68, los 135 millones en licitaciones de proyectos y obras del plan director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto y 1,3 millones al estudio de reapertura del túnel ferroviario de la Somport, entre otros.