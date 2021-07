La aragonesa es una tierra de inventos. Objetos que son ahora tan cotidianos como las jeringuillas desechables o la fregona tienen su origen en Aragón. Ahora, los inventos son más futuristas, pero no dejan de tener el sello aragonés impreso en su ADN.

LED5v es una empresa ejeana nacida en 2014 con el objetivo de fabricar luminarias led para usos industriales. Sin embargo, por su marcado carácter innovador, en 2016 desarrollaron una estrategia del conocido como Internet de las Cosas (IoT) a través de esas luminarias que fabricaban. «El sistema se basa en captar información a través de sensores que crean una red de dispositivos ciberfísicos. Así, se obtiene información en tiempo real del entorno», explica Benjamín Bentura, socio fundador y doctor en ingeniería industrial.

En 2019, cuenta Bentura, tras haber trabajado con el Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova), en la empresa creyeron que era posible patentar el sistema. Presentaron la solicitud a la licencia española en 2019, pero hasta marzo de 2021 no pudieron iniciar la fase de examen. Bentura cree que es demasiado complicado superar el proceso: «Como técnico, como inventor, me cuesta mucho entender el lenguaje y los requerimientos de las patentes. Te piden que tenga inventiva, que sea novedad y que tenga aplicación industrial. Sin embargo, de repente te dicen que hay sistemas similares al que has creado, pero al profundizar ves que son absolutamente diferentes. El idioma que se habla en el ámbito de los agentes de patentes es muy diferente al idioma que se habla en una ingeniería o en el departamento de I+D de una empresa».

Todo ello lleva aparejado unos elevados costes económicos. De momento, esta empresa ejeana ha invertido 20.000 euros en patentar su idea en España. «Si se nos concede la europea, que solicitamos en marzo de 2020, habrá que ir país por país. Que nos cueste otros 20.000 euros no me extrañaría».

Una de las mayores entidades innovadoras de Aragón es la Universidad de Zaragoza. Uno de los últimos inventos que han patentado es una férula desarrollada por fisioterapeutas del Departamento de Fisiatría y Enfermería, un nuevo concepto para el tratamiento del síndrome del túnel carpiano con el que se ofrece una serie de ventajas sobre las férulas convencionales, como lo son su comodidad, su funcionalidad y su bajo costo. «Es la única férula diseñada para descomprimir el nervio, aspecto que la diferencia de las férulas de inmovilización habituales, produciendo un efecto terapéutico durante su uso», aseveran desde la universidad.

De momento, la férula es una solicitud de patente española, con opción a extenderla internacionalmente, algo que se llevará a cabo en los próximos meses. Desde la universidad explican que la concesión de estas solicitudes en España y Europa puede extenderse hasta alrededor de 3 años.

Otro ejemplo es una patente sobre la granulisina, una proteína natural que juega un papel clave en la respuesta inmunológica y con la que han desarrollado un método novedoso para usarla como fármaco anticancerígeno. En cotitularidad con otras instituciones, han solicitado la patente a EEUU y Europa.