El sector de la automoción ha sufrido con creces la crisis económica derivada de la pandemia. Los concesionarios permanecieron cerrados durante mucho tiempo amontonando estoc que han ido vendiendo con ofertas estos últimos meses. Ahora existe un denominador común en la escena aragonesa y española, la venta de los coches eléctricos e híbridos. «Confiamos mucho en el tema eléctrico porque la gente está mostrando interés», señala el jefe de ventas del concesionario Aramóvil Zaragoza, Jesús Martín.

Hasta 393 vehículos híbridos y 94 eléctricos se matricularon este mes de junio en Aragón, confirmando una tendencia al alza respecto a los mismos meses del año pasado y los últimos 90 días de 2020. «En temas generales no es comparable un año con otro, porque cada año afrontamos nuevos retos, pero el año pasado la pandemia lo frenó todo, pero cuando se recuperó la actividad se vendió todo», añade Martín.

Y es que las ventas en los concesionarios aragoneses mantienen una facturación constante, sin picos muy altos pero tampoco con valles mediocres. «Desde el año pasado bajan menos las ventas que otros sitios, son cifras que van aumentando pero todavía no está la solución que han dado otros países. Estamos manteniendo el tipo respecto a los niveles de España», confirma el presidente de la comisión de automoción en la Cámara de Comercio de Zaragoza, José Cerón.

Y eso tiene una razón, según Cerón, quien considera que los negocios aragoneses «se han mentalizado de que hay que bajar la media de CO2». En lo que respecta a las ventas de turismos Aragón está «por la media e incluso más altos» y han aparecido también como protagonista los coches que funcionan con gas licuado del petróleo (GLP) o los de gas natural comprimido (GNC). «Hemos adelantado este año mucho con los gases», destaca José Cerón. En la comunidad, a nivel del automóvil, el 12% lo representa Teruel, el 18% Huesca y el 70% Zaragoza, informa este miembro de la cámara zaragozana.

El incentivo del plan MOVES

Según informa Jesús Martín, en sus concesionarios se han vendido 25 coches electrificados en los primeros seis meses del año, con una clara preferencia por el turismo híbrido y la marca Citroën. Pero este aumento de la demanda tiene una razón de ser, y es el plan MOVES impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que «está ayudando mucho y provoca que la gente pregunta más», indica Martín.

«Los planes del MOVES han sido determinantes para resolver las dudas que tenía la gente, ahora puedes pedir y comprar el coche al año que viene», apostilla José Cerón, quien destaca también que se está «abriendo la mano» con las infraestructuras de recarga y se están «subvencionando». «Están haciendo mucha publicidad porque interesa moverlo», apunta.

Las ventas y matriculaciones de los electrificados cada vez son más, pero todavía podrían haber sido mejores de no ser por la crisis de los microchips. «Este año no es comparable porque estamos vendiendo pero venderíamos más si no fuera por la falta de producto. Estas fechas hubo un boom el curso pasado pero ahora no tenemos coches para poder vender. Hay un problema industrial», lamenta el responsable de ventas e Aramóvil Zaragoza.