La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que habrá subida del SMI, con independencia de que haya acuerdo o no con los agentes sociales, pero ha expresado su "absoluta confianza" en el diálogo social.

En una entrevista a Radio Euskadi recogida por EP, Yolanda Díaz, se ha referido, de esta manera, a la negociación en torno a la subida del SMI.

La ministra de Trabajo ha asegurado que tiene "absoluta confianza en el diálogo social y en los agentes sociales" y ha recordado que se ha convocado de nuevo la mesa de diálogo social, después de que en el semestre anterior se haya reunido en "reiteradas ocasiones".

Yolanda Díaz ha afirmado que, en relación al SMI, el Gobierno solo está obligado a formalizar una consulta, algo que "no ha hecho", sino que se ha "empeñado en que también en esta materia exista diálogo social". "Lo importante es el diálogo social, a mí me gustaría que este acabe con acuerdo, si no acaba con acuerdo o existe un acuerdo con una de la partes solo, bienvenido, pero lo más importante es que exista diálogo social", ha manifestado.

Yolanda Díaz ha insistido en que confía en el diálogo social y en los agentes sociales, "exista o no acuerdo". En este sentido, ha recordado que, en el caso de las normas de transparencia retributiva y los planes de igualdad en las empresas, la patronal no firmó el acuerdo, pero formó parte del proceso del diálogo social.

En todo caso, haya o no acuerdo, ha asegurado que habrá la próxima semana subida del SMI, ya que es "la herramienta más eficaz para combatir la pobreza", y ha indicado que casi todos los países de la UE en plena pandemia y crisis lo han subido. "Faltaba nuestro país y estoy muy satisfecha porque nuestro país sigue a la vanguardia de la defensa de las personas más débiles en nuestra sociedad. El SMI afecta a los trabajadores más vulnerables, aquellos que están fuera de convenio colectivo, que son pocos pero son los que más lo necesitan. Por pura igualdad social, estoy satisfecha y se va a subir el SMI, vamos a cumplir con la agenda que nos fija la Carta Social Europea, con ese 60% del salario medio", ha agregado.

Cuestionada por si habría posibilidad de introducir mecanismos correctores ante la diferencia que pueda suponer un SMI en unos territorios u otros, Yolanda Díaz ha afirmado que es algo que están planteando, sobre todo, los grupos nacionalistas como EH Bildu, pero ha indicado que ella se rige por las normas de la unidad de mercado. Según ha indicado, esas normas son "claras y ahí lo dejo". "El SMI es un operador que nos sitúa en un techo mínimo que debe ser en términos de cierta igualdad en el conjunto del territorio del Estado, si aplicamos esta dinámica a muchas otras materias económicas, sin lugar a dudas, generaríamos algunos inconvenientes", ha dicho.