El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado esta mañana contra Podemos y su modus operandi en la negociación de la reforma laboral y la de las pensiones, argumentando que “están encima de la mesa cosas y papeles que no son las que pide Europa” y recordando que los empresarios no están “para trofeos políticos, sino para trabajar en lo que reclama la UE”. Durante su intervención en el XX Congreso de Directivos CEDE ha revelado algunos detalles de la negociación con el Ejecutivo sobre la reforma laboral y ha pedido más tiempo para estudiarla. “El Gobierno ha tenido seis meses y hasta un año para elaborar la reforma, y ahora a nosotros nos piden 14 días. Nos presentaron medio folio con las ideas, el mismo que hace dos semanas, y eso no es serio”, ha añadido.

En este sentido, el presidente de la patronal ha recordado que “de cada cinco euros de los fondos europeos, cuatro los tendrá que poner el sector privado”, por lo que ha reclamado “seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de las normas” para que los empresarios tengan claro las reglas de juego. “Parece que nos van a regalar los fondos y no es así. Los fondos vienen acompañados de reformas, que son las que quiere Europa, no las que se están contando aquí. Parece que al Gobierno le preocupa más las reformas o contrarreformas que los fondos”, ha añadido. “Si hablamos de reforma laboral o de las pensiones, queremos eso. Estamos generando unas tensiones, una inseguridad que no ayudan. Los empresarios somos los que creamos empleo y bienestar, las normas son las que hacen que queramos invertir o no”, ha apuntado Garamendi.

Otro de los aspectos en los que ha hecho hincapié el líder de CEOE es el relativo a la temporalidad, denunciando que “se una la temporalidad con la precariedad”. Sobre esto, ha recordado que ellos trabajan en diferenciar por sectores y por tipo de compañías, recordando que pocas pymes en España suman más de cinco trabajadores. “Tenemos que ver de forma seria la precariedad y el paro juvenil. Vamos a estar en la mesa de negociación y lo vamos a hacer con toda la seriedad”, ha completado.