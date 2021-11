La revolución de la venta 'on line' ha llegado al referente del comercio en España. El Corte Inglés ha presentado este jueves su estrategia para hacer frente al gigante del comercio electrónico Amazon con un ambicioso plan omnicanal de aprovechamiento de la tienda 'on line' en los grandes almacenes de la cadena. Han bautizado el sistema como de catálogo extendido, ya que cualquier cliente podrá adquirir cualquier producto en exposición, pero también los disponibles en la web, estén o no en los almacenes de El Corte Inglés. La integración del estoc revoluciona el concepto comercial del referente de los grandes almacenes en España y refuerza su posición ante el líder 'on line' Amazon con la ventaja competitiva de una red de distribución completa en toda España.

El catálogo extendido se implantará en 45 centros comerciales e implica en un inicio un total de 25.000 pantallas de acceso al estoc telemático, 10.000 terminales en manos de los vendedores y un equipo de 2.500 vendedores telemáticos especializados que asesorarán telefónicamente a los clientes menos avezados en la compra 'on line'. Según el máximo responsable del área de comercio electrónico de El Corte Inglés, Ricardo Goizueta, "la red de grandes almacenes es una clara ventaja frente a Amazon", en el objetivo de de que los clientes monocanal pasen a ser omnicanales y comprar de manera indistinta en la web o en los grandes almacenes.

La posibilidad de recurrir al consejo de un experto es un elemento diferencial frente a la compra tradicional en internet. Según los datos de El Corte Inglés, el 74% de las personas que realizan una consulta a través de este sistema, ejecutan la compra ese mismo día. Además, el 54% de los usuarios que utiliza este sistema, opta por adquirir la referencia objeto de la consulta. El chat es el medio más utilizado de las tres opciones de consulta, con una preferencia del 74%, seguida de la llamada telefónica en un 24%. Este servicio elimina barreras de entrada y es de gran ayuda para clientes que no están habituados a la tecnología y que prefieren comprar en tienda física con el asesoramiento de un profesional. Según ECI, con este servicio "se vuelven a unir los mundos on y off al proporcionar al cliente digital los servicios que se generan en la tienda, como es el asesoramiento experto de los vendedores".

El catálogo extendido de productos permitirá a los clientes acceder a categorías o marcas que no tienen presencia en su tienda de referencia. Pero también le permitirá acceder, por ejemplo, a todo el catálogo de una determinada marca con presencia más reducida en su tienda habitual. El usuario podrá ver modelos, colores y composiciones del producto, hacer la reserva y pedir que se lo envíen a la dirección elegida. El catálogo extendido permite que el cliente pueda conseguir esa talla o color de un determinado producto que en ese momento no está en tienda.