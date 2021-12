El Gobierno mantendrá la rebaja de impuestos del recibo de la luz a partir del 1 de enero, aunque la cuantía del descuento será inferior porque la actual reducción se ha realizado con el objetivo de bajar en cuatro meses el coste de la factura de todo el año, mientras que las futuras medidas se dirigirán solo a reducir el precio de la luz en el primer cuatrimestre de 2022, según ha desvelado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Sí estamos barajando medidas de tipo fiscal, pero no necesariamente una prórroga de lo que hemos aplicado en el último cuatrimestre porque el último cuatrimestre ha absorbido parte del crecimiento de un año completo, por lo tanto no tendría sentido mantenerlas en ese nivel", ha afirmado Ribera. Fuentes de su departamento han asegurado que la idea es mantener una rebaja de impuestos similar a la actual, pero de manera ponderada a partir del 1 de enero. Si no diera tiempo a aprobar estas nuevas medidas antes de final de año, el Gobierno lo haría con efecto retroactivo, según esas mismas fuentes.

A finales del mes de junio, el Gobierno redujo del 21% al 10% el IVA de la electricidad hasta final de año y suspendió el impuesto del 7% de la generación eléctrica durante tres meses. Entonces, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se situaba de media en el entorno de los 90 euros el megavatio-hora. Pero la desorbitada subida de la luz en verano (con precios 'pool' por encima de los 200 euros por megavatio-hora) provocó un nuevo paquete de medidas en septiembre que incluían la prórroga de la suspensión del impuesto a la generación y la rebaja del impuesto especial a la electricidad del 5,11% al 0,5% hasta el 31 de diciembre.

Además, esta rebaja fiscal se acompañó de una rebaja del 96% de los cargos incluidos en la factura para conseguir el objetivo marcado por el presidente del Gobierno en una intervención televisiva: que el precio de la factura de los consumidores en 2021 sea semejante al de 2018. Más allá de la veracidad o no de esa afirmación (incluye la 'trampa' de afectar al conjunto de los consumidores de electricidad, esto es la media de los 11 millones del mercado regulado y los 17 millones del mercado libre que tienen una tarifa establecida en la mayoría de los casos antes de la escalada y, por tanto, más barata que los precios del PVPC), entre los planes del Ejecutivo también está revertir parte de esa rebaja de los cargos al fijarla en 'solo' un 30,9%.

Es decir, el coste de los cargos en la factura de la luz a partir de enero será superior al de los últimos meses, pero inferior a lo que venía siendo habitual antes de que se introdujeran las medidas para abaratar el recibo en septiembre.

La meta de mayo

El precio de la luz, lejos de desinflarse se sitúa en la actualidad en niveles récord con la posibilidad, incluso, de que el mes de diciembre finalice como el mes más caro del año y, por ende, de la historia. De hecho, este miércoles se volverá a batir un nuevo récord histórico al situarse en 291,73 euros por megavatio-hora de media, después de que el martes rozase los 288 euros del anterior máximo del 7 de octubre de este año.

El principal motivo de esa escalada es el precio del gas natural en los mercados internacionales que ha comenzado la semana en el entorno de los 120 euros por megavatio-hora, según el mercado de referencia (TFF holandés), así como el precio de los derechos de emisión de CO2, también en máximos al situarse en el entorno de los 80 euros por tonelada, que han disparado no solo el precio del suministro en España, sino en todos los países de Europa con cifras como los 346 euros a los que llegará en Francia o los 295 de Alemania, según ha indicado la vicepresidenta.

Pero el Gobierno trabaja con la idea de que los precios se mantendrán a estos niveles solo durante el primer cuatrimestre, al hacer suyas las estimaciones del mercado de futuros. Por tanto, la premisa para rebajar las medidas fiscales a partir de enero es que a partir del mes de mayo el precio mayorista de la electricidad comenzará a caer, aunque las estimaciones establecen que en ningún caso volverán a los niveles previos a esta escalada (40-50 euros megavatio-hora).