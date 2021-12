El acuerdo de compra de Air Europa por parte de Iberia está a punto de romperse. La aerolínea del grupo IAG se encuentra "en una fase avanzada de las negociaciones para rescindir el acuerdo" con la compañía de la familia Hidalgo, según ha anunciado el 'holding' que preside Luis Gallego a primera hora de la mañana en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pero según ha indicado horas más tarde el propio Gallego en la conferencia online Capa Live el objetivo es dejar una puerta abierta a la operación: "No vamos a continuar con la estructura actual, estamos tratando de tener una nueva estructura que (permitirá) que este acuerdo suceda", recoge Reuters.

El grupo IAG acordó en noviembre de 2019 comprar Air Europa por 1.000 millones de euros, pero la llegada de la pandemia supuso un alto en la operación. El coronavirus provocó que la mayoría de los aviones se tuvieran que quedar en tierra y eso causó destrozos en las cuentas de las aerolíneas. Tanto es así que Air Europa necesitó el rescate del Gobierno español por valor de 475 millones de euros y un crédito del ICO por valor de 140 millones de euros. Eso obligó a Iberia a repensar la compra en enero del año pasado: rebajó el precio a 500 millones de euros a pagar en cinco años.

Pero unos meses después el acuerdo empezó a tambalear. Hace unas semanas, cuando el tráfico parecía que empezaba a recuperarse, la operación parecía estar más lejos que nunca de hacerse efectiva tras unas declaraciones del propio Gallego en las que reconocía ser "más pesimista sobre el futuro de la operación". "Hemos seguido intentando sacarla adelante en el peor contexto de la aviación. Poca gente está comprando aerolíneas a día de hoy y nosotros estamos apostando por ella, pero más no podemos hacer. Si los números no salen, desgraciadamente nos tendremos que ir", decía entonces ya Gallego.

El presidente del 'holding' de aerolíneas ponía el foco en tres variables necesarias para que la operación "tenga sentido": "Las condiciones del Gobierno (por el rescate), de Globalia (por las condiciones del acuerdo) y de los 'remedies' (descartes de rutas para no dañar la competencia que debe avalar Bruselas). Si esas tres variables salen positivas la haremos, si no, no", advertía. Según El Confidencial, el principal problema reside precisamente en el aval de Bruselas que debía emitirse en las próximas semanas y sería desfavorable.

Tanto en el contrato de compra como en la ampliación realizada después del coronavirus, se establecía una indemnización de Iberia a Air Europa de 40 millones de euros, en caso de que la compañía de IAG decidiera renunciar a la compra de su competidora. Gallego reconocía hace unas semanas su disposición a pagar dicha penalización. "Existe una cláusula de salida que no nos gustaría utilizar, pero si no queda más remedio nos tendremos que ir", afirmaba. No obstante, según El Confidencial, Iberia habría ofrecido una contraprestación del doble, 75 millones de euros, a Air Europa para suspender temporalmente la operación a la espera de un nuevo acuerdo que pudiese evitar el bloqueo por parte de la Comisión Europea.

El 'Hub' de Madrid

El grupo IAG ha insistido en numerosas ocasiones en la importancia de la fusión de ambos grupos para transformar el 'hub' de Madrid "en un verdadero rival para los cuatro 'hubs' más grandes de Europa: Amsterdam, Fráncfort, Londres-Heathrow y París-Charles De Gaulle". Para Iberia, su peso en el aeropuerto de Madrid es menor que el de otras aerolíneas similares en sus 'hubs' respectivos. De hecho, la cuota conjunta de IAG con Air Europa sería del 39%, menor que la que tienen los competidores en París Charles de Gaulle, Fráncfort o Ámsterdam, que superan hasta el 45%, según cifras previas a la pandemia.

De los 20 aeropuertos más grandes de Europa, Madrid ocupa (según los datos anteriores de la pandemia) el número 19 en cuanto al número de destinos ofrecidos. Tradicionalmente ventana de enlace con Latinoamérica, la intención de Iberia era impulsar también nuevas rutas a grandes mercados menos transitados como Asia o África.