La recuperación económica llega también a la venta de armas. Según el informe de Exportaciones españolas de material de defensa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, en el primer semestre de 2021 se exportó armamento por valor de 1.633,9 millones de euros, un aumento del 37,3% frente a lo registrado en el primer semestre de 2020 (1.189,7 millones de euros). En ese aumento destaca un capítulo por su importancia geopolítica: la venta de armas a Arabia Saudí.

Según el documento oficial, en los seis primeros meses de este año Riad recibió armamento español por valor de 55,1 millones de euros, cantidad de la que el grueso -31,8 millones- es munición de artillería y sus componentes (31.508 disparos de 155 mm, 60.000 cargas de proyección, 40.800 espoletas y 80.000 estopines). La venta de armas a Arabia Saudí en el primer semestre de 2021 supera así al conjunto de ventas realizadas en todo 2020, que fue de 48,3 millones.

Las exportaciones de armamento español a Arabia Saudí han estado a menudo rodeadas de polémica por la posibilidad de que se use en conflictos como en del Yemen. De hecho, el Parlamento Europeo pidió a comienzos de año la suspensión de la exportación de material militar europeo a Riad, decisión que han adoptado países como Alemania, Dinamarca, Finlandia y Holanda. No obstante, en su última comparecencia en el Congreso para dar cuenta de las exportaciones de armas, el pasado verano, la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, aseguro que no existen "indicios de utilización" de material exportado por España "fuera del territorio de Arabia Saudí", y para garantizarlo España ha puesto en marcha un sistema de inspecciones in situ aceptado por Riad que permitiría que, en caso contrario, las exportaciones pudieran "suspenderse o revocarse".

Además de la munición de artillería, en 2021 se han enviado a Riad componentes para buques y aeronaves y se han autorizado exportaciones por valor de 4,5 millones de euros que corresponden a las categorías de sistemas de dirección de tiro, aeronaves y equipos de formación de imagen y de contramedida. Ni en el material exportado ni en el material autorizado para su exportación futura figuran bombas o misiles.

El repunte registrado en la venta de armas a Arabia Saudí en la primera mitad de este año supera también al conjunto de exportaciones de 2019 (35,4 millones de euros), aunque queda por debajo de las de 2018 y los cinco años inmediatamente anteriores, porque en esos ejercicios las cifras se dispararon al incluir la exportación de aviones y barcos. De hecho, gracias a esos vehículos, Riad ha sido el principal destino de las exportaciones de armas españolas a países no OTAN ni UE en 2017 (270 millones, que incluían un avión de transporte), 2015 (546 millones, con dos aviones de reabastecimiento en vuelo y uno de transporte) y 2014 (293 millones, incluido un avión de reabastecimiento en vuelo).

Recuperación de ventas

El informe del primer semestre de 2021 muestra, más allá de las cifras de Arabia Saudí, una recuperación de las ventas de armamento después de que el impacto de la pandemia en 2020 ocasionase un retroceso de exportaciones del 10,4% respecto al año precedente. Como siempre, el grueso de las operaciones se cerraron con los socios de la Unión Europea y de la OTAN (el 69,6% del total). Los tres países que más armamento español recibieron en los primeros seis meses de este año fueron Francia (310,2 millones de euros), Reino Unido (285,6 millones) y Australia (269,9 millones, que se explican por la compra de un buque de aprovisionamiento).

Por categorías de productos, los principales capítulos de exportación han sido Aeronaves (916,7 millones de euros, el 56,1% del total), Buques de guerra (269,2 millones de euros, 16,5%) y Vehículos terrenos (180,2 millones de euros, 11%).

Frente al repunte en las ventas de material de defensa, el informe constata el hundimiento en las exportaciones de material policial: en el periodo analizado, lo exportado en esta categoría sumó 98.257 euros, frente a 719.026 euros en el mismo período de 2020, una caída del 86,3%. Los destinos de las exportaciones este año fueron Albania (78.948 euros, el 80,3% del total), Francia (17.760 euros, 18,1%) y Bélgica (1.549 euros, 1,6%).