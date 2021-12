En vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe la reforma laboral en los términos acordados entre sindicatos y empresas, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido que se saldrá del pacto si el acuerdo sufre modificaciones en su tramitación en el Congreso de los Diputados". "Lo pactado no se toca", ha defendido en una entrevista en RNE.

"Nosotros hemos llegado a un acuerdo, especialmente con los sindicatos, y pensamos que puede generar mucha paz social, estabilidad y normalización para que las cosas fluyan", ha explicado Garamendi, aunque ha añadido que el Parlamento es quien tiene "la legitimidad para aprobar o no (el texto). "Pero si lo cambian entonces no será nuestro acuerdo", ha insistido.

Estas declaraciones llegan después de que el portavoz del PNV (socio del Gobierno) en el Congreso, Aitor Esteban, haya afirmado que su grupo no respaldará la reforma laboral pactada si no plasma la "prelación" de los convenios vascos sobre los de ámbito estatal. Algo que no aplaude la patronal porque "rompería la unidad de mercado y nos generaría 17 problemas diferentes".

No obstante, el jefe de la CEOE confía en que el Gobierno mantenga las líneas principales del acuerdo: "Hasta ahora el Gobierno ha cumplido las cosas que hemos pactado". En caso de que eso no ocurra la consecuencia podría ser que la patronal descartase la negociación colectiva en otros ámbitos en el futuro. "Si llego a un pacto y resulta que cambian el pacto, sinceramente no sé para que me voy a sentar en siguientes ocasiones", ha añadido Garamendi.

Por su parte, respecto a la negativa del Partido Popular a apoyar la reforma laboral pactada por el Gobierno y los agentes sociales, el presidente de la patronal ha defendido que "básicamente de la reforma laboral de Fátima Báñez se ha preservado la parte sustancial que permite a las compañías trabajar desde una economía de libre mercado". "A nosotros nos da tranquilidad que una parte sustancial de la reforma que en un momento se hizo, y que a Europa siempre le ha gustado, queda preservado en esta reforma. Y hay algún otro tema, como la subcontratación, que se toca ahora que era pero era previo a aquella reforma. Hay otra parte, relativa a la temporalidad, que Europa había pedido, que tampoco se había hablado en aquella reforma", ha explicado.

Sobre cuándo comenzarán a verse los efectos de este nuevo pacto de la reforma laboral, Garamendi ha asegurado que "no se van a ver ni en un día ni en dos" porque hay que ir adoptando "las nuevas modalidades de contratación". El presidente de la CEOE ha dicho que ha habido un aucerdo paralelo dentro del sector de la construcción en el que "prácticamente 800.000 personas van a ser contratos fijos y eso sí se va a ver". "Va a ir a una velocidad lenta", ha resumido Garamendi.