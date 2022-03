Los fondos Next Generation llegan a España. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha anunciado este martes en el salón Mobile la aprobación a través de Axis, la sociedad de capital riesgo del ICO, la participación de Fond-ICO Next Tech en el fondo Leadwind por importe de hasta 70 millones de euros para financiar a empresas digitales y proyectos tecnológicos de alto impacto. Esta participación generará inversiones en colaboración público-privada de un mínimo de 140 millones de euros en empresas españolas en crecimiento en sectores de alto impacto tecnológico. Es una nueva vuelta de tuerca en el objetivo de impulsar la actividad económica, esta vez dirigida a empresas y empresarios con trayectoria y experiencia, con proyectos de viabilidad y una estrategia corporativa orientada a la innovación y a la creación de empleos.

El Fond-ICO Next Tech es una iniciativa conjunta del ICO y la Sedia lanzada con el objetivo de fomentar el desarrollo de proyectos digitales innovadores de alto impacto y la inversión en empresas en crecimiento, en el marco de la estrategia 'España Digital 2025' y recogido dentro de las actuaciones de 'Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA), Carme Artigas, ha presentado la iniciativa y ha opinado que es oportuna en el objetivo del Gobierno que pretende "movilizar" recursos para un millón de pymes, con la ayuda de agentes o intermediarios. Ha recordado que el fondo es "el segundo más grande de Europa" y ha destacado que se configura como también como un fondo corporativo y no solo de capital riesgo, en la línea de crear un ecosistema global para el emprendimiento pero no solo para 'start-ups' sino también para empresas con trayectoria y actividad probada.

El objetivo de Fond-ICO Next Tech es invertir tanto en fondos (fondos de capital riesgo, fondos corporativos u otros vehículos de inversión) como en empresas españolas en crecimiento del sector tecnológico. El objetivo es conseguir movilizar recursos conjuntos en colaboración público-privada de 4.000 millones de euros (mitad de fondos públicos y la otra mitad de inversión privada) en un periodo inicial de cuatro años.

Las inversiones de Fond-ICO Next Tech van a permitir impulsar el emprendimiento digital en tecnologías digitales habilitadoras, así como consolidar el crecimiento de empresas altamente innovadoras de base tecnológica. Este fondo es uno de los instrumentos clave con los que cuenta el ICO para potenciar la transformación digital del tejido productivo español, una de las prioridades estratégicas del ICO para los próximos años.

Esta iniciativa pretende colocar a España entre los países líderes en el apoyo al crecimiento de empresas tecnológicas y alinear la estrategia de dinamización de inversiones con otras iniciativas paneuropeas como el European Tech Champions Initiative, a la que España se ha unido recientemente.

Leadwind

Leadwind es un fondo de capital riesgo gestionado por KFund que tiene un tamaño objetivo de entre 200 y 250 millones de euros y capacidad para realizar inversiones de entre 5 y 15 millones de euros en empresas en crecimiento en España, Portugal y Latinoamérica, con especial atención en tecnologías habilitadoras. Las tecnologías habilitadoras están detrás de mejoras exponenciales que son ya visibles en diferentes ámbitos (económico, social y cultural), así como también en sectores económicos claves como la salud (detección temprana de patologías, desarrollo de nuevos medicamentos), el transporte (vehículos autónomos) o los servicios municipales.

Leadwind invertirá fundamentalmente en proyectos que tendrán en su mayoría base tecnológica basada en software y/o plataformas, primando sobre las mismas la aplicación de inteligencia artificial, el uso de tecnologías blockchain y redes centralizadas, el internet de las cosas, la conectividad 5G, la realidad aumentada y enriquecida, soluciones de analítica de datos cloud y procesamiento en el Edge o la robótica, entre otras.

Axis actúa en colaboración público-privada con el sector de capital riesgo en todos los ámbitos de actividad y en todas las etapas de las empresas. En la actualidad, tiene asumidos compromisos para gestionar hasta 7.150 Millones de euros en sus cuatros fondos: Fond-ICO Next Tech, Fond-ICO Pyme, Fond-ICO Infraestructuras ESG y Fond-ICO Global, lo que permitiría una movilización conjunta de recursos públicos y privados de más de 15.000 millones de euros en los próximos cinco años en