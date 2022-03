La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha admitido que el efecto de la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania ya está teniendo efecto en el abastecimiento de algunos sectores económicos. Pese a que el Gobierno de coalición ha decidido aguantar hasta el 29 de marzo para tomar medidas, a la espera de las decisiones que adopte el Consejo de Europa, la ministra de Trabajo ha reconocido que la subida en los precios de la energía está dificultando la actividad económica y conduce a un escenario "complejo".

"No podemos obviar que la subida de los precios de la energía contagia a toda la economía y que un impacto que sea fuerte en la economía y el empleo", ha dicho Díaz en una entrevista en RNE este jueves. A renglón seguido ha puntualizado que aún no disponen de datos para observar la afectación al empleo, pero que sí han observado como "hay sectores en los que no hay suministros, en los que el impacto de los precios de la energía está dificultando la actividad".

Las palabras de Díaz coinciden con la huelga de transportistas que siguen este jueves el paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que asegura representar a las medianas y pequeñas empresas que suponen el 85 % del sector, por la subida del precio del gasoil.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguraron este miércoles que el Ejecutivo tomará medidas para bajar el precio de la gasolina, la luz y el gas, aunque en ningún momento explicaron cómo lo harán. En La Moncloa prefieren esperar al Consejo Europeo que se celebrará los próximos días 23 y 24 de marzo para, en función de las medidas que se adopten, modular la respuesta del Gobierno.

Las propuestas

El Ejecutivo inició este miércoles una ronda de contactos con las distintas formaciones políticas del Congreso para buscar consensos en torno al plan de medidas que aprobará el Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo. Además, las negociaciones también se están produciendo en el seno del Gobierno de coalición. Unidas Podemos ha presentado en estos días una serie de iniciativas al PSOE entre las que se encuentra la congelación de las rentas del alquiler, la creación de un cheque energético de 300 euros por familia o la mejora del ingreso mínimo.

Díaz, además, ha hablado de la necesidad de establecer una fiscalidad más progresiva. "El año pasado las empresas cotizadas en bolsa en nuestro país alcanzaron beneficios de 64.000 millones de euros. Es una cifra histórica. En este contexto, esos enormes beneficios tienen que redistribuirse porque son quienes más tienen", ha dicho la vicepresidenta segunda este jueves. En concreto, ha señalado a las tres grandes empresas energéticas que incrementaron sus beneficios un 47% antes de impuestos. "Me parece que tienen que contribuir en esta crisis", ha dicho y ha hablado sobre un "impuesto extraordinario".