La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que una mayoría de transportistas "quiere trabajar", pese a admitir que el sector se encuentra en un momento de "extrema complejidad e incertidumbre", a causa de "la crisis por la invasión de Ucrania y de los precios del combustible, de la materia prima y por las dificultades en la distribución".

Por eso, ha defendido que el Gobierno ya está trabajando en un plan nacional que dé respuesta al impacto de esta crisis en el país, que se aprobará el próximo martes 29 y para el que ya han esbozado algunas medidas como bonificaciones de 500 millones de euros a los transportistas para el pago de los carburantes.

Así lo ha señalado en el Senado este martes, contestando al senador del PP Francisco Martín Bernabé, quien ha asegurado que la mitad del precio del combustible corresponde a impuestos: "Si un españolito de a pie le cuesta 100 euros cargar el depósito, ustedes se llevan el disparate de 50 euros, lo que supone un escarnio para los transportistas".

A esta afirmación, la ministra ha indicado que la fiscalidad a los hidrocarburos en España "ya es la más baja de la Unión Europea (UE)": "No enreden, no confundan, no engañen y súmense a solucionar algo que es muy complejo; ayer (lunes) ya presentamos con el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera una rebaja del gasóleo profesional valorada en 500 millones de euros".

Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo ya está trabajando tanto dentro como fuera de España (en alusión a las propuestas que se debatirán en el seno de la UE esta misma semana) para que las medidas a adoptar "tengan un impacto real en la economía y en los transportistas".

Por ello, le ha pedido a Bernabé, que es también el portavoz de Transportes del PP, que proponga medidas "ante este grave problema". "No son ustedes alternativa de Gobierno ni de nada, solo una mala comparsa de la ultraderecha de Vox", le ha contestado.