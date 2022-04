La campaña de la renta 2021 ya está aquí. El plazo para presentar las primeras declaraciones de forma online se abrió el 6 de abril y miles de contribuyentes no han querido esperar más y ya la han hecho, así se lo quitan de encima.

Pero antes de que te pongas a hacerla debes tener en cuenta varios aspectos que son importantes. El primero de todos y lo más básico es apuntar las fechas clave. Es decir, cuándo empieza y termina la campaña, qué días comienza la atención telefónica o presencial...

Otros aspectos vitales son conocer todas las deducciones que se pueden aplicar, tanto las generales como las de carácter autonómico, o las novedades, como por ejemplo si los Bizum se tienen que declarar o no.

Para evitar uno de los errores más importantes que se cometen en la declaración de la renta es querer hacerla rápido y aceptar el borrador, sobre todo si nos sale a devolver, porque no le sacamos todo el partido que podríamos. Por eso, muchas personas, porque no saben muy bien cómo hacerla o no conocen las deducciones y otros pormenores al dedillo, deciden confiar en un gestor para que se la haga.

¿Cuánto cuesta?

El precio de que te hagan la declaración de la renta en Zaragoza depende, sobre todo, de la dificultad que tiene el gestor para hacerte el trámite. Y siempre son precios orientativos, ya que puede haber gestores que cobren algo más o algo menos.

Generalmente, que te confeccione una declaración de la renta oscilará entre los 40 y los 200 euros. Sin embargo, hay un supuesto todavía más barato que es contratar los servicios de una gestoría online y presentarla del mismo modo. Aquí parten desde los 25 euros y difícilmente te cobrarán más de 50.

De todos modos, si se hace con borrador, el precio dependerá de la dificultad. Revisar el borrador y practicar las deducciones de una persona particular te costará alrededor de 50 o 60 euros y la cifra se eleva un poco más si es de dificultad media, rondando los 70 u 80 euros.

Las más complejas, que son las de autónomos (por la demostración de los ingresos y gastos deducibles) o las que tienen tributos en el extranjero pueden llegar a costar hasta 150 euros.