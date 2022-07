Las pruebas que se hicieron tanto de la nueva plataforma como del Alvia parece que no han servido para mucho. Es ahora cuando el presidente de Renfe, Isaías Taboas, ha informado de que ese Alvia, que cubre el trayecto Badajoz-Madrid, presenta "una anomalía", la cual provoca que se reduzca la velocidad en algunos tramos con pendiente, por lo que "se está trabajando con el fabricante para solucionar este problema".

De este modo, la solución que se propone, de momento, es asumir que no pueden cumplir los tiempos de viaje ya establecidos, de manera que se van a cambiar los horarios a otros 'más reales', en los que se tardará en hacer el recorrido Badajoz-Madrid "unos minutos más". No se ha especificado cuántos porque aún no se sabe.

Para compensar, Renfe lanzará una oferta de una rebaja del 50% en todos los billetes de este Alvia.

Son las primeras declaraciones que han trascendido tras la reunión del presidente de Renfe y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, con la consejera de Transporte de la Junta, Leire Iglesias. La cita ha tenido lugar en Mérida.

Habría que recordar que desde su estreno, el pasado martes, el tren rápido ha sufrido incidencias y retrasos todos los días. Por ejemplo, el Alvia Badajoz-Madrid de las 7.25 de este viernes ha llegado a destino con hora y media de demora.