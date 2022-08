Un grupo de trabajadores del gigante tecnológico Apple ha expresado su rechazo al plan de retorno a la oficina que desveló la empresa para sus empleados la semana pasada, acogiéndose a un modelo híbrido.

El grupo Apple Together, formado por trabajadores de la empresa, ha emitido un comunicado interno, recogido por el diario británico 'Financial Times', en el que rechaza el plan de la empresa porque no contempla que muchos empleados son "más felices y productivos" trabajando fuera de la oficina tradicional.

El plan de Apple era que a partir del 5 de septiembre, todos los empleados volvieran tres días a trabajar de forma presencial a la oficina. El objetivo de la empresa es que primero se aplique en sus oficinas de Silicon Valley y luego se extienda al resto.

El grupo de trabajadores defiende que los empleados deberían poder decidir con su jefe directo la fórmula de trabajo que más se ajuste a su situación.