El mecanismo corrector del precio del gas propuesto por la Comisión Europea ha generado un nuevo cisma entre los ministros de energía de la Unión Europea que este jueves discuten por primera vez la propuesta legislativa planteada por la Comisión Europea. La iniciativa ha sido recibida con escepticismo total por los gobiernos, que llevan meses reclamando una solución de este tipo que la consideran irrealista, insuficiente, poco ambiciosa e imposible de activar, a menos que hubiera una ruptura del mercado y una destrucción de infraestructuras.

“No es una propuesta en serio, es una tomadura de pelo”, ha dicho este jueves la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera. "No es suficiente", apunta también su colega francesa, Agnès Pannier-Runacher, que avisa de que el texto no responde al mandato del Consejo Europeo de octubre. “El proyecto presentado por la Comisión es insuficiente y no responde a la situación de los precios del gas. Hace falta que la Comisión proponga un texto que sea coherente y operativo. No que sea solo postureo político y que pueda tener potencialmente efectos perversos o nulos”, añaden fuentes del Ministerio de Transición Energética de Francia que alertan de que es imposible de aplicar a menos que haya una ruptura del mercado.

Ánimos encendidos

"Las condiciones que se imponen hacen improbable o casi imposible que se active y esto no es lo que hemos pedido los 16 países que queremos un tope al gas", ha avisado la ministra maltesa Miriam Dalli.

Con los ánimos así de encendidos afrontan los Veintisiete el cuarto Consejo Extraordinario de Ministros de Energía convocado por la presidencia checa de la UE desde julio y en el que tratarán de cerrar un acuerdo político sobre el reglamento de emergencia propuesto en octubre, que incluye compras conjuntas de gas, solidaridad en caso de crisis y otros compromisos, así como un segundo reglamento para acelerar el despliegue de las energías renovables. Al menos si el expediente explosivo del tope al gas no lo impide y termina bloqueando la aprobación de ambos expedientes.

"Teníamos un problema porque la Comisión no era capaz de plantear una propuesta. Ahora tenemos otro problema porque lo ha hecho. Solo puedo decir lo que he repetido desde el principio. Estoy dispuesto a convocar tantos consejos extraordinarios como sea necesario para llegar a un acuerdo", ha dicho a su llegada a la reunión el ministro checo Jozef Síkela.

Serias divergencias

La polémica, en todo caso, girará entorno a la iniciativa que Bruselas se ha resistido a plantear: el tope al gas. El debate preliminar celebrado este miércoles entre los embajadores para preparar el terreno a los ministros ha puesto de manifiesto “divergencias” muy importantes entre los Veintisiete sobre el concepto y sobre los parámetros escogidos por la Comisión. Quienes no apoyaban antes la creación de un tope, como es el caso de Países Bajos, no han cambiado de idea, aseguran las mismas fuentes, pero todo plantea problemas.

“Nos hemos opuesto con firmeza a este concepto. No tanto porque sea algo ideológico, pero claramente estamos muy, muy preocupados con los riesgos”, aseguran fuentes diplomáticas que apuntan al riesgo para el suministro, algo que según el análisis holandés, no cambia la propuesta de Bruselas.

Aunque a priori no descartan estudiar ningún elemento entienden que no puede ser a cualquier precio. “En este momento, nuestro análisis es que la propuesta de la Comisión Europea para Países Bajos puede poner en riesgo el suministro”, apuntan las mismas fuentes insistiendo en que la “única solución real” es el ahorro energético y cambiar el 'mix' energético. El mismo elemento que preocupa a otros países del norte. "Estonia está dispuesta a negociar y la propuesta sobre la mesa está bien pero la medida debe ser temporal y que solo se aplique a subidas de precios extremas. No podemos poner en riesgo la seguridad del suministro", ha indicado su ministra, Riina Sikkut, a su llegada al Consejo.

Condiciones

En realidad, la propuesta no plantea un tope sino crear un mecanismo de corrección en caso de episodios de picos extraordinarios. Tendrían que darse dos circunstancias para que entrara en escena. En primer lugar, que el precio del gas en el mercado de futuros del TTF, el mercado holandés de referencia en el que se realizan el 80% de las transacciones europeas, superará durante dos semanas los 275 euros por megavatio hora. Y, en segundo, que la diferencia respecto al gas natural licuado (GNL) en los mercados internacionales superará los 58 euros.

Dos condiciones que no hubieran permitido activar el mecanismo ni en agosto, cuando los precios marcaron niveles récord y alcanzaron los 350 euros por megavatio hora. Es más, el sistema incluye una serie de salvaguardas que permitirían desactivar el tope de forma automática, o a la Comisión Europea tomar la decisión ,en caso de detectar que el mecanismo corrector pone en riesgo la estabilidad de los mercados financieros o la seguridad de suministro. Un riesgo que Países Bajos sigue alegando para rechazar la introducción del mecanismo.