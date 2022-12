El nuevo paquete de medidas del Gobierno central para paliar la inflación ha seguido el mismo camino que el Gordo de la Lotería de Navidad y apenas ha rozado a las Islas. El conjunto de iniciativas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania no implican grandes noticias para el Archipiélago ya que casi no tendrán impacto en la economía de las familias isleñas. La medida estrella del nuevo paquete que entrará en vigor el 1 de enero ni siquiera se implantará en el Archipiélago: la rebaja durante seis meses del IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad de la cesta de la compra, –desde el pan a los huevos o la lecha, las frutas y las legumbres–, y del 10% al 5% del aceite y la pasta, no computa en un territorio como el canario donde no queda margen para reducir los tipos impositivos para las energías, al combustible o a los alimentos. El IGIC, el impuesto indirecto ‘semejante’ al IVA en la Península, está aquí a cero para esos apartados.

¿Qué productos están gravados en las Islas? El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, afirmó ayer tras conocer las medidas fiscales del Gobierno de España, en boca de Pedro Sánchez, para paliar la alta inflacion, que a Canarias no le afecta porque tiene una fiscalidad diferenciada. «Cuando se consolida la idea de reducir el IVA a determinados alimentos en la Península, en Canarias todos los alimentos tienen IGIC cero, además del gas, los combustibles o la electricidad para el 97 % de los consumidores», recalcó el vicepresidente. Mientras en territorio peninsular, el resto de España tiene un 21% de IVA de forma general -aunque se ha ido reduciendo en determinadas cuestiones por la pandemia-, Canarias por su Régimen Económico y Fiscal (REF) cuenta con un 7% en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Pero en los productos de primera necesidad las Islas van adelantadas y cuentan ya con un gravamen cero en los productos alimenticios de primera necesidad. Una de las propuestas estrella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que plantea rebajar el IVA en los productos de primera necesidad del 4% al 0% no tendrá, por tanto, ningún efecto en Canarias porque el IGIC ya no se aplicaba en esos productos como en la leche, los huevos, las carnes, el pescado o las hortalizas desde 2012. Según el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, en Canarias siempre ha existido un punto de permisividad en los productos de primera necesidad teniendo en cuenta la lejanía e insularidad del Archipiélago. ¿Desde cuándo se aplica el tipo cero? Los tipos de IGIC por productos vienen recogidos en la Ley 4/2012 de 25 de junio. El tipo cero se aplica como norma general a los bienes básicos y de primera necesidad, como, por ejemplo, el agua para la alimentación humana, animal o riego, quesos, verduras, aceites, medicamentos, libros, revistas, periódicos o el transporte de viajeros y de mercancías aéreo o marítimo entre las distintas islas de Canarias. El tipo tres del IGIC equivalente al IVA reducido del 10% de la península se aplica a la entrega de bienes, como, el sacrificio del ganado, elaboración de conservas de carne, industria textil, del cuero y del calzado, fabricación de papel y cartón, minería o reparación de vehículos. Y el tipo del 7% general es para el resto de productos. Por lo tanto, en Canarias las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez pasan de refilón. ¿Se pueden bajar entonces más los precios? El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, considera que bajar aún más los precios en el caso de los alimentos en Canarias «con impuestos cero», es «muy difícil», «porque supondría tocar el mercado, y encontrar un resquicio, no será fácil». Canarias apuesta por medidas «selectivas, quirúrgicas y temporales» para «este fenómeno inflacionario que se tendrá que encauzar a niveles globales», y que de acuerdo a los expertos, «va a retroceder de forma significada» el próximo año, sostiene. ¿Cómo está el combustible y la rebaja del IRPF? Rodríguez insiste en que se mantendrán las medidas especiales para «el combustible, el gas y la electricidad para el 96% de los consumidores». El Gobierno canario afirma que mantiene de hecho la devolución del impuesto especial del combustible a 7000 pequeñas empresas, que representa 75 millones de ahorro fiscal. También recuerda que el 1 de enero entrará en vigor la rebaja del IRPF a rentas medias y bajas. «Se experimentan niveles inflacionistas preocupantes y cada administración desde sus competencias trata de compensar los efectos de la inflación, principalmente a los más vulnerables, con medidas que aunque no resuelven, pero sí contienen el impacto», asevera el vicepresidente.