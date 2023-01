La renta fija recupera en 2023 uno de sus principales atractivos: la rentabilidad y la seguridad. La subidas de tipos favorecen al ahorrador, que por primera vez en una década volverá a ver recompensado el duro esfuerzo de no gastar su dinero. Esta será una de las principales apuestas de la sociedad de valores Tressis, que asesora un patrimonio financiero por valor de 6.400 millones de euros, para obtener valor en 2023. Una de las principales advertencias que realizado el economista jefe, Daniel Lacalle, de esta casa es la inflación. "Los precios no están bajando, solo suben menos, y por ese motivo no vamos a ver este año bajadas de los tipos, seguirán alza porque el crecimiento de los precios sigue siendo un problema", ha señalado Lacalle en un encuentro celebrado este martes para presentar la estrategia de la compañía de cara al nuevo año.

El ejercicio que ahora comienza arranca marcado por el descalabro que sufrieron la mayor parte de los activos financieros en 2022. La inflación desbocada llevó a los bancos centrales a subir tipos de interés a toda velocidad, lo que acabó impactando sobre el valor de los bonos y las acciones. José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, también considera que la normalización monetaria va a continuar durante todo el año. "Es probable que en EEUU los tipos lleguen al 5,2% y en la zona euro se suban hasta el 3,25%. También el balance de los bancos centrales se irá reduciendo", señala Maté. El reflejo de estas políticas ya empieza a notarse a inicios de año. El Tesoro Público ha colocado este martes 2.052 millones en la tercera subasta del año para letras de tres a nueve meses. El interés en el plazo más largo ha alcanzado el 2,84%, el mayor en una década. Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, animaba a los inversores a comprar bonos y letras del Estado. "Se trata de una inversión segura y rentable", explicaba la semana pasado durante la presentación de la estrategia del tesoro para 2023. La gestora Tressis cree que hay una mayor probabilidad de que en 2023 los beneficios empresariales aguanten, a pesar del enfriamiento de las expectativas de que se vean bajadas de tipos de interés, mientras que en renta variable es el año de la calidad y apuesta por un posicionamiento más defensivo. También ha destacado las compañías con políticas de distribución de beneficios sostenibles a sus accionistas. "Para la primera parte del año estamos positivos en salud, consumo básico, defensa, lujo, telecomunicaciones y energías renovables. También debemos incorporar otras industrias menos defensivas cuyas valoraciones vuelven a estar a múltiplos atractivos. Aquí entrarían sectores como software, semiconductores, comercio electrónico, biotecnología, internet o servicios financieros", ha aclarado Maté. La firma ve valor en la renta fija, especialmente en las carteras mixtas, después de una década en la que esta clase de activo apenas daba rentabilidad. Así, comienza 2023 con duraciones bajas y un mayor peso en las carteras de crédito en grado de inversión. Realizar provisiones Ante la desaceleración económica que se teme a inicios de año, Maté y Lacalle han insistido en que se trata de un momento en el que hay una oportunidad real de sacar valor en los mercados, aunque también han señalado que en algunos sectores, como el bancario, hay ciertos riesgos. Para evitarlos, recomiendan que la banca haga buenas provisiones y estar preparados para asumir riesgos relacionados con el aumento de la morosidad. "Siempre que haya subidas de tipos, esta es una variable que hay que monitorizar, aunque la falta de pago está en mínimos y no es probable que se dispare a corto plazo", ha señalado Maté.