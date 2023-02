Existe una gran tensión entre el Gobierno español y el Parlamento Europeo, a escasos días de que el lunes aterrice en Madrid la misión de la Comisión de Control Presupuestario de la institución europea con el objetivo de fiscalizar cómo se están ejecutando los fondos europeos del Next Generation EU. "Iremos a España porque el Gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación", declaró la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, la conservadora alemana Mónika Hohlmeier en una entrevista al diario ABC. Y el Ejecutivo español ha respondido este jueves con una batería de datos para alejar sospechas y subrayar que España ya ha resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones de fondos Next Generation por 23.000 millones (de los 31.000 ya recibidos hasta ahora) para financiar más de 190.000 proyectos en todo el territorio nacional.

La tensión entre ambas partes es evidente, por más que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño quiso guardar las formas este jueves: "No es sorprendente que el Parlamento Europeo venga en primer lugar a España, teniendo en cuenta que somos el país más adelantado" en la implementación de los fondos europeos, dijo la titular de Economía este jueves al presentar el tercer Informe de Ejecución del Plan de Recuperación. "El Gobierno tiene la máxima disposición para colaborar con las instituciones europeas. La ejecución del plan ha estado marcada por la transparencia, el diálogo y la buena gestión de los recursos europeos", añadió Calviño, haciendo mención a los informes favorables de la Comisión Europea. Según los datos aportados por Calviño y por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, España aceleró el ritmo de ejecución de los fondos europeos hasta alcanzar una media de 2.000 millones por mes en 2022; esta media se ha elevado a más de 9.000 millones en enero de 2023, una cantidad que significa un tercio de la inversión total prevista para 2023 con cargo a los fondos europeos. Cruce de cartas En una carta firmada por Calviño y Montero este mismo lunes, el Gobierno español quiso trasmitir a Hohlmeier este mensaje de eficacia y transparencia. En la misiva, a la que tuvieron acceso la agencia Reuters y eldiario.es, se apuntaba que la valoración positiva del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el primer desembolso de fondos a "refleja la apuesta por el rigor y el control". Pero Hohlmeier ha criticado este jueves la filtración de la carta a los medios españoles y ha instado por carta a Calviño a facilitar la misión de control de fondos de la UE, según han resumido las agencias Efe y Europa Press. "Queremos conocer por qué existe un grave problema de ejecución y de transparencia", ha explicado a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, la eurodiputada del PP Isabel Benjumea, que sitúa dentro de la "normalidad democrática" la labor de control presupuestario que se ha propuesto la misión que llegará a España, a la que ella acompañará. "La pregunta no es cuánto gasto han comprometido, sino cuánto se ha gastado en pago de facturas", acota Benjumea. Integrantes y agenda de la misión La delegación que visitará España está integrada por la alemana Monika Hohlmeier (del Partido Popular Europeo), el eurodiputado popular portugués Jose Manuel Fernandes, las socialistas Isabel García (España) y Caterina Chinnici (Italia) y Jorge Buxadé (Vox). Desde el Gobierno español se observa con recelo el sesgo conservador de los integrantes de esta misión de 'hombres de negro' que aterrizará en España. Además, como acompañantes y sin poder contribuir en la elaboración del informe final se desplazarán a España Isabel Benjumea (PP), Eider Gardiazábal (PSOE), Eva Poptcheva, Susana Solís (ambas de Ciudadanos) y Ernest Urtasun (Catalunya en Comú). En calidad de 'observadores' también está prevista la asistencia de sendos representantes del Tribunal de Cuentas Europeo y de la Comisión Europea. La agenda de reuniones de la misión incluye encuentros con consejeros autonómicos de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Extremadura. También, encuentros con representantes de CEOE, Anfac, Cámara de España, ATA, Digitales, Adigital, Ametic, AEB y UGT-Fica. Además se han previsto entrevistas con socios de las consultoras E&Y y PWC, así como con cuatro periodistas de El País, El Mundo, ABC, The Objective y Follow the Money. Por parte del Gobierno, se han programado citas con la vicepresidenta Calviño, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Para la eurodiputada del PP Pilar Benjumea, el objetivo de la misión es doble. De una parte -explica- es la primera vez que el Parlamento Europeo va a evaluar el diseño del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. "Este primer análisis se hará sobre España porque fuimos los primeros en solicitar transferencias y somos quienes más dinero hemos recibido. Luego se irán visitará el resto de miembros de la UE". En segundo lugar, la misión tratará de examinar "cómo se está ejecutando el dinero europeo que España tiene en sus cuentas".