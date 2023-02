El pasado mes de diciembre, se anunció desde el Gobierno una ayuda en forma de cheque por valor de 200 euros para productos de alimentación destinado a unidades familiares con rentas inferiores a 27.000 euros anuales.

No obstante, no es tan sencillo solicitar y acceder a esta ayuda, y es por ello que muchas personas que están interesadas en el cheque, no saben exactamente cómo hacerlo. El objetivo de este artículo es dar respuesta a las preguntas más frecuentes sobre la nueva ayuda.

¿Qué es la ayuda de 200 euros?

Se trata de un pago único de 200 euros para personas con bajo nivel de ingresos que durante 2022 hayan sido asalariados, autónomos o recibiesen el subsidio por desempleo.

Para ello, se tienen en cuenta los ingresos íntegros del solicitante y de las personas que vivan en el mismo domicilio; cónyuge o pareja de hecho inscrita en el registro de uniones, ascendientes de hasta segundo grado por segunda línea directa (véase padres o abuelos), o descendientes por línea directa que convivan con el solicitante (hijos, nietos, bisnietos, etc.), menores de 25 años con ingresos anuales inferiores a los 8.000 euros y que no presenten declaraciones al IRPF superiores a los 1.800 euros.

Se excluyen por tanto a convivientes que sean meros compañeros de vivienda o descendientes como pueden ser los sobrinos.

¿Quién puede solicitar esta ayuda?

Con lo explicado anteriormente y sumando los ingresos íntegros de las partes mencionadas, podrán solicitar la nueva ayuda de 200 euros aquellos que no superen unos ingresos anuales en el 2022 de 27.000 euros, o que no superen los 75.000 euros de patrimonio a 31 de diciembre de 2022.

Es necesario también que el solicitante tenga su residencia habitual en España, lo que supone permanecer en el territorio español 183 días anuales, como mínimo.

¿Quién no puede solicitar esta ayuda?

Además de las personas que no cumplan con los requisitos acerca de los ingresos íntegros mencionados en los apartados anteriores, quedan también excluidas de esta ayuda las personas que:

Reciban el Ingreso Mínimo Vital.

Reciban prestaciones análogas de las mutualidades de previsión social alternativas al RETA.

Reciban una pensión abonada por el Régimen General o los Regímenes especiales de la Seguridad Social.

Administradores de derecho de una sociedad mercantil que siguiese activa a fecha de 31 de diciembre de 2022.

¿Cómo se solicita?

Es necesario estar registrado en Cl@ve, disponer de firma o DNI electrónico. También puede presentar la solicitud un tercero si el solicitante le autoriza para ello mediante apoderamiento.

Se solicita en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante un formulario electrónico. No es necesario aportar ninguna documentación, pues será la propia AEAT quien, a través de la Seguridad Social, comprobará que el solicitante cumpla con los requisitos.

El plazo para solicitar la ayuda se abrió el pasado 15 de febrero y se cerrará el 31 de marzo de 2023.

¿Cómo saber si me han concedido la ayuda y cómo se realiza el pago?

El pago de dicha ayuda se realiza por transferencia bancaria, por lo que habrá que indicar un número de cuenta a la hora de realizar el formulario. Si pasan tres meses desde el día que se cierra el plazo de solicitudes, es decir, desde el 31 de marzo, la solicitud podrá tomarse como desestimada.

Si el solicitante quiere saber si va a recibir la ayuda antes de recibir la transferencia, puede hacerlo entrando en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, en la que ya se habrá registrado previamente para rellenar el formulario y realizar la solicitud. Una vez dentro, deberá buscar la casilla "Mostrar declaraciones en estado de baja". Si en la casilla a la derecha de la solicitud aparece la palabra "Alta", significa que ésta ha sido aceptada, y si está en estado de "Baja", no.