El precio de la cesta de la compra se incrementa el 15% en un año en Aragón

La guerra de Ucrania acaba de cumplir un año y las consecuencias del conflicto siguen vivas también en el coste de la vida en Aragón. Los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) vienen a rubricar que los precios no han dejado de crecer, por el coste de la energía, por la invasión rusa, por el transporte... por diversos motivos. Pero el consumidor es el que paga y los sueldos no han subido en la misma proporción. Ahora que se habla de si es posible y necesario topar los precios, una medida como la reducción o la eliminación del IVA en alimentos de primera necesidad (pasta, frutas, huevos, aceite, etc.) se ha visto poco eficaz ya que no ha hecho rebajar la factura de la compra aunque, por lo menos, no ha subido.

Sí que se ha incrementado ese tíquet en el último año en Aragón, de hecho, el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, según el INE, ha crecido un 15% en el último año en la comunidad, sin embargo, en algunos productos se dispara ese alza. En el caso del azúcar, el incremento alcanza el 43%; los huevos, el 34% y la leche casi el 33%. Pero también se nota en otros productos como los cereales (22%), el aceite (29%) o la carne de vacuno (casi el 19%). Por contra, han tenido un incremento negativo la carne de ovino (-3%). Esto en tan solo un año. «La gente está resignada, porque ese crecimiento de precios no se aplica a los sueldos pero sí sigue en los gastos», asegura Esther Pérez, presidenta de la Asociación de Detallistas del Mercado Central, quien insiste en que la rebaja del IVA «no se ha notado». Además, ellos son minoristas por lo que «no podemos aplicar las subidas» sino que lo compensan quitando márgenes. En su caso, ella es carnicera y cuenta que la carne de cerdo sube todas las semanas, mientras que la de ternera y ternasco se mantiene, de hecho, «esta tendría que bajar pero no lo hace porque no hay ganado», señala; e insiste en que la situación para los ganaderos es «muy complicada» porque cada vez hay menos ganado, y muchos ganaderos «se lo están quitando», insiste. En el caso de la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón, la rebaja del IVA «no nos afecta directamente», otra cosa en el consumo, que entonces sí, por el aumento de costes, energía, envases e insumos, señala el gerente del colectivo, José Ignacio Domingo, quien asegura que el sector «ha contribuido a ser un parapeto de los costes para no repercutir las enormes subidas al mercado». La solución, «esperar que se puedan ir reduciendo y por tanto repercutiendo», asevera. Pequeñas variaciones La eliminación o la rebaja del IVA en algunos alimentos de primera necesidad ha provocado que por lo menos, en Aragón, la lista de la compra en los supermercados no se haya incrementado. De hecho, este diario ha elaborado una lista de la compra, la misma que en el primer día en que se bajó el impuesto al 0% o se redujo del 10 al 4% y la mayoría de los precios en los supermercados se mantiene salvo excepciones. La leche ha subido en Eroski y en Carrefour pero ha bajado en Alcampo, los huevos bajan en Mercadona y la patata se incrementa tanto en Alcampo como en Eroski; siguen al mismo precio los macarrones, el aceite de oliva y la variación en el aceite de girasol es mínimo. Eso en Aragón realizando una compra online, ya que desde la OCU han realizado un análisis de precios a nivel nacional y señalan importantes incumplimientos sobre todo por redondeos o por la «desaparición de la oferta obligando a adquirir productos de precio mayor», aseguran. De hecho, la Organización de consumidores ha denunciado ante la CNMC a seis grandes productores con gran presencia en el mercado por prácticas engañosas como la reduflación. En este estudio mensual denuncian que en enero subieron productos básicos como el azúcar (52,1%), la mantequilla (38,2%), la leche entera (33,4%), la leche desnatada (32,9%), el aceite de girasol (32,1%), el aceite de oliva (30,5%), los productos de panadería (28,2%), las harinas (28,1%), los huevos (27,2%), los yogures (26,7%), el queso (20,5%) o el arroz (19,6%). Esto supone, según la OCU, un sobrecoste anual de 860 euros en la cesta de la compra, «lo que demuestra que las ayudas directas implementadas por el Gobierno de 200 euros se quedan muy cortas tanto en importe, como en beneficiarios», denuncian.