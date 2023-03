Acaban de salir los datos de inflación del mes de febrero y no han traído buenas noticias. En Aragón se ha situado en un 5,9%, una décima más que en enero cuando la tendencia era a la baja.

Ahora bien, en cuanto a alimentos y bebidas no alcohólicas, ese dato sube hasta el 16,1% anual como consecuencia principalmente del aumento de costes debido al encarecimiento del transporte, de la energía y de materias primas, especialmente agrícolas.

Aunque el Gobierno de España puso medidas en marcha como la reducción del IVA para los alimentos considerados básicos, eso no se ha traducido en una bajada demasiado palpable para los bolsillos de las familias, que ven como la cesta de la compra sigue en niveles altísimos.

El ejemplo de Francia

En el país vecino han ido más allá y se ha tomado una medida ejemplar y que en España, como avisa el economista Gonzalo Bernardos, no se va a llevar a cabo.

De hecho, Bernardos ha sido muy contundente y poco halagüeño con respecto a la situación general en cuanto al precio de los alimentos en los supermercados españoles.

"Los supermercados franceses acuerdan rebajar algunos productos a costa de su beneficio", ha explicado el economista en su cuenta personal de Twitter citando un artículo.

Los supermercados franceses acuerdan rebajar algunos productos a costa de su beneficio. No esperéis que hagan lo mismo los españoles. Han tenido muchas oportunidades y se han negado a hacerlo.https://t.co/Gt04HAS95E — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) 12 de marzo de 2023

Sin embargo, apostilla a continuación: "No esperéis que hagan lo mismo los españoles. Han tenido muchas oportunidades y se han negado a hacerlo".

En Francia, dichos supermercados van a bajar el precio de los productos básicos a lo mínimo posible, afectando así a sus márgenes de beneficio como medida temporal para ayudar a las familias. Sin embargo, en España no solo no se ha hecho todavía, sino que como dice Gonzalo Bernardos han tenido la opción de llevarlo a cabo en más de una ocasión hasta ahora y no se ha hecho, así que no hay motivos para pensar en un cambio de idea.