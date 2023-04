El sector industrial internacionalizado insta a extremar la cautela ante el contexto mundial y el recorte de los márgenes empresariales. El 2022 apuntó luces y sombras según la asociación Amec, que agrupa 350 firmas industriales con presencia internacional, con un balance anual que finalizó con creación de empleo pese a las incertidumbres generadas por la invasión de Ucrania y la falta de una nueva ley de la industria. Amec rebaja las expectativas para este 2023, tras detectar que el 65% de las empresas industriales confiesa que tiene un beneficio bruto de explotación (ebitda) sobre ventas inferior al 10%. Según el director general de Amec, Joan Tristany, esta proporción de ganancias con respecto a la actividad es excesivamente baja para empresas industriales por lo que su situación financiera puede complicarse. Las compañías internacionalizadas aspiran a exportar un 11% más en 2023, tres puntos menos que en 2022. Seis de cada diez compañías ampliaron la plantilla durante el ejercicio 2022 pero sólo un 34% prevé elevarla en 2023. "Ante la incertidumbre geopolítica las empresas están en una situación cautelosa", ha asegurado Tristany.

En este contexto complejo, Tristany considera que el cambio reciente de la cúpula del Ministerio de Industria es una decisión negativa para las empresas y más ante la próxima etapa de presidencia europea en la UE. El año de elecciones comporta también que este año no se prevéa una ley de industria que inyecte recursos para reactivar la actividad hasta superar la barrera del 20% del PIB. Para Amec, que reafirma su papel como lobi industrial y herramienta de prospectiva para el sector, en los últimos años la industria ha agravado su imagen pública de actividad contaminante, algo que Tristany considera un error: "La imagen de una industria con chimeneas y emisiones es errónea, el sector es mayoritariamente sostenible y generador de empleo".

Un elemento coyuntural preocupante del sector industrial español es que las ayudas de los fondos europeos Next Generation no se están aprovechando. Según Amec, sólo un tercio de las empresas han accedido a estos recursos. El 60% no ha tenido ningún tipo de ayuda y el 7% no es capaz de precisar el origen de los fondos que ha recibido. Una explicación de esta situación es que son las empresas medianas las que más dificultades tienen para aprovechar ayudas públicas que requieren también proyectos transformadores de elaboración y tramitación compleja.

La cautela de las empresas se traduce en que casi un 70% de ellas esperan mejorar la cifra de negocio este año, frente al 86,5% que ya facturó más en 2022. Del mismo modo, el 72% de las empresas prevén incrementar sus ventas en el exterior, un porcentaje inferior al del año pasado.

Francia, Estados Unidos y Portugal fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de las empresas de Amec, en un contexto en el que el peso de las ventas dirigidas a la UE y al resto de Europa están disminuyendo respecto a las de Estados Unidos, Canadá y América Latina. Pero todavía existen oportunidades de internacionalización en un contexto inestable como el actual. Según Tristany, EEUU sigue siendo el destino más estable e interesante para una implantación en el exterior, sin olvidar Turquía. El país otomano gana peso en las estrategias de internacionalización basadas en triangulación de operaciones o utilización de la sede turca para acceder a otros mercados para los que desde España es más difícil acceder. Es el caso de Argelia, Rusia, Ucrania y otras zonas de Oriente Próximo.

Las principales dificultades que mencionan las empresas a la hora de desarrollar su actividad internacional son el alza del coste de los materiales y los componentes, los problemas para encontrarlos y la inestabilidad y la incertidumbre que prima en los mercados, así como la falta de personal especializado. Para avanzar en su actividad, las empresas de Amec han destinado de media el 5,11 % de su facturación a la innovación, en especial para el desarrollo y mejora de productos.