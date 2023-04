La pensión de jubilación que otorga la Seguridad Social varía en función de los años que se haya cotizado durante la vida laboral de cada ciudadano, y se accede a ella con un mínimo de 15 años cotizados.

Pero, ¿qué ocurre si no se alcanza este mínimo o no has cotizado nunca? Pues bien, también tienes derecho a una pensión, y es gestionada por el Imserso junto con las distintas comunidades autónomas.

Se otorga para aportar unos ingresos mínimos, así como asistencia médica y farmacéutica gratuita. Para tener derecho a la pensión no contributiva de jubilación, hay que reunir una serie de condiciones:

Que no se pueda acceder a la pensión contributiva de jubilación .

. Tener mínimo 65 años .

. Haber vivido en España al menos 10 años, y que de esos años, al menos dos sean de forma consecutiva y justo antes de solicitar dicha pensión.

y que de esos años, al menos dos sean de forma consecutiva y justo antes de solicitar dicha pensión. Que las rentas anuales del solicitante no sean superiores a los límites que se fijan cada año. Este 2023, por ejemplo, podrán recibir la pensión aquellos que no ingresen más de 6.784,54 euros a lo largo del año.

¿A cuánto asciende la pensión no contributiva?

En 2023, la cantidad se ha fijado entre los 6.784,54 y los 1.696,14 euros anuales. Se divide en 14 pagas, 12 mensuales y dos extraordinarias.

La variación de la cantidad que se puede percibir de la pensión depende de los ingresos personales del solicitante y de la unidad familiar con la que conviva. Es importante saber que si dentro de una unidad familiar hay más de una persona que cobre esta pensión, la cantidad a recibir individualmente se verá reducida.

Se trata de una pensión vitalicia, que sólo se verá interrumpida en caso de que el solicitante supere en un año los ingresos mínimos anuales mencionados anteriormente, o no presente la declaración de ingresos obligatoria para solicitar la pensión.

Hay que destacar que la pensión no contributiva de jubilación es incompatible con cualquier otra prestación.