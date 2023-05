El sueño de la fábrica de baterías para coches eléctricos parece esfumarse para Aragón. El grupo automovilístico Tata Motors, propietario de Jaguar Land Rover (JLR), parece estar cerca de deshojar la margarita sobre cuál será la ubicación elegida para instalar su gigafactoría. Dos eran sus posibles localizaciones: los alrededores de Zaragoza o Reino Unido, pero parece que esta última es la que lleva la delantera, según publica Bloomberg.com, que argumenta que la decisión podría estar vinculada con el paquete de medidas de apoyo que habría ofrecido Reino Unido, algo en lo que el equipo del primer ministro Rishi Sunak habría echado el resto. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que la decisión todavía no está tomada al 100%. El grupo indio está evaluando una asociación con el fabricante chino de baterías Envision que implicaría que el grupo asiático construyera y administrara una fábrica en Somerset, suroeste de Inglaterra, para facilitar la nueva gama de autos eléctricos de Jaguar Land Rover.

El Financial Times ya aseguró el pasado marzo que la compañia exigía 500 millones de libras esterlinas (567 millones de euros) de ayuda gubernamental para implantar la gigafactoría en territorio inglés. Las negociaciones entre ambos gobiernos, el británico y el español, se han mantenido vivas en los últimos meses y las esperanzas tanto del Ejecutivo de Lambán como del de Pedro Sánchez eran elevadas para albergar un macroproyecto que plantea una inversión millonaria y miles de puestos de trabajo en los alrededores de Aragón. El acceso a los fondos europeos era una de las grandes bazas de España, pero había otras vinculadas con las potencialidades que ofrece Zaragoza, ya que se sitúa a 300 kilómetros a la redonda de los principales fabricantes del país.

Para el Ejecutivo británico, acoger esta fábrica de baterías es de vital importancia, ya que Tata Motors es el mayor empleador en el sector de fabricación de automóviles del Reino Unido. Sin embargo, la situación del país es delicada por su salida de la Unión Europea, tras un brexit que ha mermado la capacidad de atraer inversiones. La decisión de Tata de no producir baterías en el Reino Unido sería un duro golpe para el sector automovilístico, según el citado diario.

Por su parte, Aragón ha creído contar hasta ahora con varias bazas a favor. Por un lado, ser un territorio de la Unión Europea, lo que se ha antojado siempre como una ventaja competitiva e industrial frente a los costes adicionales que el brexit acarrea al Reino Unido. El otro factor con un gran peso específico es la capacidad de generación de energías renovables de la comunidad aragonesa. Sin embargo, son muchos los indicios los que apuntan a que al final será suelo británico el que acoja este macroproyecto, dada la prioridad que le ha dado el Gobierno de Londres.

Ya en marzo del 2022, Aragón vio cómo se esfumaba su aspiración de acoger una gigafábrica de baterías de Volkswagen. Tras muchos meses de incertidumbre, la compañía alemana se decantó por el polígono industrial de Sagunto, el otro gran aspirante. Se calcula que esta planta dará empleo directo a 3.500 personas.

La comunidad aragonesa ya dijo adiós a la fábrica de baterías para coches eléctricos impulsada por Volkswagen. La elegida finalmente fue la comunidad valenciana, aunque la DGA había firmado un «acuerdo de intenciones» con la multinacional para instalar en Zuera este megaproyecto que iba a crear más de 3.000 puestos de trabajo y hubiera supuesto la mayor inversión industrial en la historia de España.

En marzo de 2022, Wolkswagen ya apuntó que la inversión en Aragón dependía de «la concesión de determinadas ayudas todavía pendientes de definir en estos momentos» y de «las decisiones correspondientes por parte de ciertos órganos relevantes del Grupo Volkswagen». La decisión estaba tomada.

La decisión entonces no desmoralizó al Ejecutivo de Javier Lambán y su vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga subrayó que se trataba de una decisión "meramente empresarial y no nos vamos a desmoralizar. Nos hubiera gustado que la primera fábrica llegara a Aragón, pero con una fábrica de baterías en España no es suficiente. Seguiremos trabajando por Aragón como un centro logístico y técnico de referencia en España», dijo hace poco más de un año.

Pese a las informaciones ofrecidas por Bloomberg, la decisión no estaría tomada oficialmente, por lo que habrá que esperar a un comunicado oficial de Tata Motors. Lambán y su consejera de Economía, Marta Gastón, siempre han defendido que Aragón contará con una fábrica de baterías para coches eléctricos. El primer tren pasó con Wolkswagen y ahora parece esfumarse otra oportunidad.