Aunque la temporada de la Declaración de la Renta no haya finalizado aún, muchas personas ya han presentado la suya, y tras haberles salido a devolver, están a la espera de que llegue el pago de Hacienda. Es un proceso que puede tardar, y que tiene como plazo hasta tres meses después de que finalice la temporada de la Renta, por lo que teóricamente si aún no has recibido tu dinero no debes preocuparte.