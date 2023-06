Nueva etapa en Cellnex. El operador neutro de infraestructuras de telecomunicaciones celebra este jueves una junta de accionistas en la que Tobías Martínez cederá el testigo a Marco Patuano como nuevo consejero delegado. El cambio, además de organizativo, supone también el final de un intenso ciclo de compras para dar inicio a un periodo centrado en reducir su deuda --16.900 millones a 31 de diciembre pasado-- e incrementar la remuneración de los accionistas.

Fundada en 2015, Martínez ha llevado a Cellnex desde su primera compra de torres de telefonía a la italiana Wind, cuando todavía estaba integrada en Abertis, y contaba con 7.000 torres en España a convertirse en el principal operador europeo de infraestructuras con presencia en 12 países y acumular más de 135.000 emplazamientos, tras una inversión de 40.000 millones de euros y cuatro ampliaciones de capital entre 2019 y 2021. "Ahora casi el 70% del total de las torres de telecomunicaciones en Europa están en manos de una compañía distinta a las operadoras de telecomunicaciones, pero cuando Cellnex empezó era el 10%", ha recordado la recién elegida presidenta, Anne Bouverot.

Esa realidad, unida a un año marcado por la "incertidumbre" generada por la inflación, el incremento de los tipos de interés, así como las "debilidades" del sistema financiero llevan a Cellnex a poner en marcha un nuevo rumbo: "Y como parte de este nuevo capítulo priorizaremos la generación de caja para reducir la deuda y obtener la calificación de 'grado de inversión' de Standard & Poors a final de 2024, con la expectativa de tener dinero para distribuir e incrementar la remuneración al accionista", ha explicado la presidenta.

Los accionistas han aprobado la continuidad de la actual política remuneración al accionista, que consiste en el incremento del dividendo en un 10% anual, para los ejercicios 2023 y 2024, así como el nombramiento de Marco Patuano como consejero delegado en sustitución de Tobías Martínez. También, la ampliación del Consejo de Administración de 11 a 13 miembros con el nombramiento de Óscar Fanjul y Dominique d'Hinnin como nuevos consejeros independientes. Y el de las consejeras independientes Ana García Fáu --presidenta de la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos-- y María Teresa Ballester y el consejero dominical Jonathan Amouyal, en representación de TCI, el inversor británico que tras aflorar un 9,4% del capital y situarse como primer accionista accede al consejo.

Además, han renovado a Marieta del Rivero, consejera independiente y presidenta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, así como a Christian Coco, consejero dominical en representación de Edizione -hólding de la familia Benetton- y segundo accionista de la empresa con el 8,2% del capital.

Dos días para el relevo

El relevo entre Patuano y Martínez se ejecutará dentro de dos días, el 3 de junio. El todavía dirigente de la operadora independiente renunció a su cargo en enero para "ceder el testigo en esta nueva etapa". "No hay una asignatura ni un manual para hacer el relevo y la decisión no se toma de un día para el otro. Es un proceso igual que cuando tuvimos la oportunidad de lanzar Cellnex, un proceso personal e íntimo en el que llegamos a doce países con un nivel de actividad que me hacía coger entre 150 y 200 aviones al año. Es una vida dura", ha expresado ante los medios de comunicación.

Martínez deja la empresa sin ninguna concreción en su horizonte laboral, pero con la puerta abierta a colaborar de forma puntual con Cellnex, según ha revelado. Y como pionero en la creación del sector de las torres de comunicaciones (lo que denomina en la jerga infraestructura pasiva), avisa que en los próximos años clave estará en la compartición de redes (infraestructura activa).

"Cuando nace Cellnex acertamos porque la cobertura dejó de suponer una ventaja competitiva, hoy nadie anuncia que es el operador con más cobertura del mercado (...) y ahora pasa un poco lo mismo pero con las redes. El elemento de la red deja de suponer una ventaja competitiva para el consumidor, pero para el operador tienen más valor", ha explicado. "Pero no hay que tener prisa porque gestionar un activo como una red de telecomunicaciones no es tan simple como dar espacio. Hay que gestionar equipamiento activos, redes, monitorizar... Esto todavía está empezando, pero se desarrollará", ha augurado.