El todavía presidente de la Diputación de Alicante y candidato a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, se ha estrenado este jueves ante los grandes empresarios de la Comunidad Valenciana, en su primer acto empresarial tras su victoria electoral del pasado domingo. Y no ha dudado en prometer "sin lugar a dudas" la eliminación de la tasa turística, menos impuestos para la industria y agua para el campo valenciano como acciones prioritarias cuando tome el relevo al frente del Consell.

Lo ha hecho durante la celebración de la décima Jornada de Turismo organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en Benidorm, que ha reunido este jueves a cerca de 400 empresarios de todos los sectores, para debatir y defender la relevancia del turismo en la economía de la Comunidad Valenciana.

Vicente Boluda, presidente de la patronal, y el alcalde de Benidorm, el también popular Toni Pérez, han acompañado a Mazón en su particular paseíllo ante empresarios de distintos sectores, como Adolfo Utor (Baleària), Antonio Arias (Vectalia), Asunción Martínez (Grupo Suez), Pedro López (Chocolates Valor), María José Félix (Helados Estiu), la presidenta de la Asociación de la Empresa Provincial en Alicante, Maite Antón (Grupo Antón) o Salvador Navarro, dirigente de CEV Alicante, junto a hoteleros como el presidente de Hosbec, Fede Fuster; José María Caballé (Servigroup), Toni Mayor (Port Hotels), Pere Joan Devesa (Hoteles Poseidón), José Hernandez (RH), Alfredo Bataller (SHA) o Dani Mayo (Vivood), entre otros. A ellos se ha unido también a mitad de la jornada Juan Roig, el presidente de Mercadona y miembro de la directiva de AVE quien, no obstante, no ha llegado a coincidir en el acto con Mazón.

En nombre de esta organización empresarial, Vicente Boluda ha sido el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes y no ha dudado en referirse ya a Mazón como el próximo presidente y felicitarle “por su éxito en la nueva Generalitat que se va a constituir”.

Minutos antes, el empresario había reconocido ante los medios la "satisfacción" de AVE por el vuelco electoral, que ha confiado que traerá consigo la eliminación de la tasa al turismo: “Estamos satisfechos por la tasa pero también por muchas otras cosas más”, tras lo que ha agregado: “Confiamos mucho en Carlos como presidente y en su labor, porque ya hemos visto lo que ha hecho en la Diputación y lo que es capaz de hacer”.

Ya en su discurso oficial, el presidente de la patronal valenciana ha destacado que, después de los resultados electorales del pasado domingo, "se abre una nueva etapa política", por lo que ha aprovechado para recordar a todos los asistentes en general, y a Carlos Mazón en particular, algunas de las peticiones que, a lo largo de estos diez años, los empresarios han reivindicado para mejorar el sector turístico en estas mismas jornadas. Entre ellas, mayor coordinación entre empresas y administraciones; fomentar la formación, profesionalidad y calidad del sector y de sus trabajadores; así como dos de las grandes reivindicaciones de AVE en los últimos tiempos: por un lado, "propiciar la consecución del Corredor Mediterráneo, el desarrollo de la red ferroviaria por el litoral y el aumento de los enlaces aeroportuarios y el modo marítimo de conexión para el turismo de cruceros y náutico; por otro, en relación a la tasa turística "escuchar al sector, que ha dicho alto y claro que no es ni procedente ni oportuna".

Por último, Vicente Boluda ha tenido también palabras para otras dos personas: el alcalde benidormense, Toni Pérez; y el hasta ahora secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, a quienes ha definido como "dos políticos responsables, que han sabido hacer muy bien su trabajo". Al primero, además, le ha reconocido el trabajo realizado para diferenciar a Benidorm del resto; al segundo, que hoy no estaba presente en la sala, su capacidad de escucha continua al sector y de "ponerse en su piel a la hora de diseñar políticas y poner en marcha medidas".

Tres pilares para el futuro Gobierno

Durante su comparecencia ante los medios allí congregados, Mazón ha defendido la necesidad de "preservar y potenciar" el modelo turístico de sol y playa y, además, ha hecho una defensa a ultranza de Benidorm, el escenario de este encuentro de empresarios: "Si no existiera esta ciudad, el derecho laboral y sindical de muchos españoles de poder disfrutar de sus vacaciones sería mucho más difícil, porque gracias a Benidorm hay mucha gente que puede tener vacaciones y que no las tendría de otra manera".

El líder regional del PP ha insistido en que el modelo turístico de Benidorm y del conjunto de la Comunidad "funciona". "Es ejemplar, sostenible, respetuoso, ejemplo de accesibilidad y un modelo de acceso democrático al turismo", ha recordado, motivos por lo que ha afirmado que este sector será uno de los tres ejes del "triángulo formidable que tiene la Comunidad Valenciana y que no podemos dejar caer", junto con el campo y la industria.

"Son tres sectores que han sido menospreciados -por el anterior Gobierno autonómico- y a los que no se ha protegido. Y el ejemplo más claro es la tasa turística, que no es una tasa sino un impuesto".

Por eso, ha prometido que su objetivo será "quitarle palos a la rueda" facilitando "el agua para el campo; menos carga fiscal para la industria y promoción nacional, internacional y, por supuesto, la eliminación del impuesto turístico que no tienen ningún sentido en nuestra Comunidad".

Aplastante rechazo al impuesto

La propia Asociación Valenciana de Empresarios ha aprovechado la elevada asistencia de público para realizar una encuesta para sondear la opinión de los participantes en algunos aspectos de actualidad. Y, como no podía ser menos, una de las preguntas ha girado en torno al polémico impuesto al turismo. El 69% de los asistentes han sido tajantes en su respuesta: "No, en ninguna circunstancia", mientras que un 25% se ha mostrado favorable a la misma con la condición de que lo que se ingrese revierta en el propio destino, y otro 6% se ha manifestado a favor de su implantación "en cualquier circunstancia".

Al margen de este asunto, durante la Jornada de Turismo, promovida por AVE y en la que también colaboran otras organizaciones empresariales de Alicante, como Hosbec, Aefa, CEV Alicante, Apd y Edem, durante toda la mañana se han sucedido distintas ponencias y mesas redondas, donde se han expuesto casos innovadores en materia turística, como el desarrollo del parque temático Puy du Fou, ubicado en Toledo; ejemplos de emprendimiento e innovación en el sector, donde se han dado a conocer las startups Erasmus Play, Zeus y The Wise Dreams; o empresas tradicionales del sector, como el grupo Hoteles Santos, una cadena nacional de origen familiar, con doce hoteles en diez ciudades del país, 3.000 habitaciones y 50 años de historia a sus espaldas.

Además, el director de Visit Valencia, Antoni Bernabé, ha moderado una mesa redonda titulada "Los empresarios apostando por el turismo", donde han participado cuatro empresarios de sectores que nada tienen que ver con el vacacional, como la alimentación, la moda, la educación o el deporte, para exponer la relevancia y la interconexión del turismo para el crecimiento de sus empresas: Pedro López, de Chocolates Valor; Beatriz Bayo, de Mango; Maite Marín, de Colegios Internacionales Mas Camarena; y el piloto Jorge Martínez Aspar, de Aspar Team.